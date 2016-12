Trái cây “độc, lạ” cho mùa tết

Giá xoài dự báo tăng mạnh Ông Nguyễn Thành Tài - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp - cho biết do bị ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng xoài Đồng Tháp cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017 sẽ giảm mạnh, thiệt hại 60-70% so với mọi năm. Theo ông Tài, ngay cả những giống xoài dễ đậu trái như xoài cát chu, xoài Đài Loan cũng bị thiệt hại rất nặng, riêng xoài cát Hòa Lộc bị mất trắng do rất khó đậu trái. “Do sản lượng xoài cung ứng tết giảm mạnh nên giá xoài tết năm 2017 dự báo rất cao” - ông Tài nói.