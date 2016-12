Lại đua nhau nuôi tôm

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, hiện diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn là 9.587ha, trong đó chỉ khoảng 40% diện tích đang thả nuôi (khoảng 175ha diện tích thả nuôi ứng dụng công nghệ cao). Sản lượng đáp ứng được 50 - 60% công suất các nhà máy chế biến xuất khẩu trên địa bàn. Trong khi đó theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, tổng diện tích thả nuôi tôm trên địa bàn trong năm nay đạt 106,61ha, vượt 5,55% so với kế hoạch. Trong đó diện tích nuôi theo mô hình tôm - lúa tăng 7,24% so với cùng kỳ 2015, chủ yếu do nông dân chuyển sang nuôi tôm, thu hẹp diện tích lúa vụ mùa tại các vùng nhiễm mặn.