Người “điều khiển” hoa hồng, hoa lan 

Cả gia đình khoa học gắn bó nông nghiệp Tại lễ công bố quyết định công nhận chức danh GS, PGS năm 2016, trước hơn 700 tân GS, PGS, GS.TSKH Trần Văn Nhung - tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước - nhắc đến gia đình PGS Nguyễn Thanh Hải bằng sự trân trọng đặc biệt với một gia đình có truyền thống gắn bó với nông nghiệp, nông dân. “Tân PGS Nguyễn Thanh Hải ngành nông nghiệp là con của NGƯT Nguyễn Văn Thanh và NGƯT Bùi Thị Tho, cả hai đều được bổ nhiệm PGS năm 2007 ngành thú y. Chúng ta có thêm lý do để tin rằng những nhà khoa học nông nghiệp và chăn nuôi, thú y nhiều thế hệ như những gia đình này sẽ tiếp tục hỗ trợ người nông dân một nắng hai sương để nuôi sống cả đất nước bằng thực phẩm và môi trường an toàn” - GS Nhung nhấn mạnh. Ba PGS trong một gia đình là trường hợp khá hi hữu, nhưng hơn thế, em gái của PGS Hải cũng đang là nghiên cứu sinh ngành thú y tại đất nước Nhật Bản.