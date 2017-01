In 3D, một dự án thiết kế xe có thể tiết kiệm 80.000 bảng Anh

Một xưởng in 3D tại New York - Ảnh: Inhabitat

Ngay tại Trung Quốc hệ thống sản xuất in 3D chân rết kiểu này cũng sẽ chiến thắng với phương thức sản xuất tập trung. BRAM DE ZWART, đồng sáng lập công ty 3D Hubs

Chi phí rẻ

Giá thành in 3D ngày càng rẻ trong những năm gần đây. Hiện, in 3D đã hoàn toàn "làm chủ" được vật liệu nhựa và đang tiến dần vào in các vật liệu khác cần nhiệt độ lớn như kim loại.

Ông Doe chia sẻ rằng nếu dùng công nghệ in 3D, tổng chi phí tiêt kiệm được cho một dự án thiết kế xe là 80.000 bảng Anh. Ông Doe nói rằng với nhiều chi tiết, trước đây phải tốn gần 10.000 bảng Anh để làm ra, nay khi in 3D chỉ mất 10 bảng Anh. Đồng thời, chi phí một máy in 3D cũng đã giảm nhanh chóng, chỉ còn khoảng 20.000 bảng Anh so với vài trăm ngàn bảng như trước.

Hiện nay, một số công ty sản xuất xe hơi chuyển sang in 3D các chi tiết bằng kim loại, thay vì chỉ với những chi tiết bằng nhựa như trước đây.

David Burns, giám đốc điều hành đã nghỉ hưu của ExOne, cho biết: "In 3D các chi tiết bằng kim loại chỉ đạt chưa đến 1 tỉ USD trong tổng số 90 tỉ USD của ngành sản xuất các chi tiết kim loại. Trong vòng 5 năm, con số này từ in 3D dự kiến sẽ tăng lên thành 10 tỉ USD”.

Một công ty tại New York, Mỹ có tên Vader Systems dùng đầu in thủy động lực học từ cho phép đầu in kiểm soát được chính xác giọt kim loại nhỏ ra cũng như vị trí cần in.

Scott Vader, giám đốc điều hành công ty, nói: "Quy trình của chúng tôi có thể in khoảng nửa kg nhôm trong vòng một tiếng với giá rất thấp. Trong vòng vài năm, tốc độ in của chúng tôi sẽ cạnh tranh với quy trình sản xuất thông thường. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tăng độ chịu nhiệt của đầu in để in được những vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao như thép".

Hồi tháng 9-2016, tại Show công nghệ sản xuất quốc tế (IMTS), Phòng nghiên cứu Oakridge quốc gia (ORNL) giới thiệu máy in vài mẫu máy in 3D có thể tạo ra sản phẩm bằng đúng kích thước thật. Lonnie Love, lãnh đạo nhóm nghiên cứu hệ thống sản xuấ tại ORNL cho biết: "Tại CONEXPO-ONE 2017, chúng tôi sẽ cho in trực tiếp một máy đào".

Đảo lộn quy trình sản xuất

Sơ đồ hãng 3D Hubs chia nhỏ tượng Nữ thần tự do và in tại các địa phương khác nhau - Ảnh: 3D Hubs

Công nghệ in 3D đang làm đảo lộn quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa đang vận hành, giúp địa phương hóa công tác sản xuất và chi tiết hóa cũng như cá nhân hóa mọi sản phẩm. Điều này hoàn toàn trái ngược với phương thức sản xuất truyền thống đó là sản xuất hàng loạt các sản phẩm ở một địa điểm rồi phân phối đi nơi khác.

Hiện tại, các công ty chịu trách nhiệm toàn bộ về việc sản xuất, bao gồm các khâu: phát triển, đề xuất sản phẩm mới; đặt hàng từng chi tiết của sản phẩm; giám sát sản xuất và lắp ráp rồi cuối cùng đưa đến hệ thống phân phối lẻ.

Người tiêu dùng chỉ việc lựa chọn sản phẩm ưng ý trong rất nhiều các sản phẩm. Trong mô hình này, nhà sản xuất phải đánh một ván bài lớn đó là đón đầu nhu cầu và quyết định số lượng sản phẩm.

Với công nghệ in 3D, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Người tiêu dùng sẽ đưa ra ý tưởng, thiết kế sản phẩm rồi gửi tới một xưởng in 3D địa phương, nơi sẽ tạo ra sản phẩm rồi giao tới người tiêu dùng, trong tương lai gần sẽ dùng máy bay không người lái.

Michael Gravier, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp thị tại đại học Bryant, nhận định rằng nếu các công ty không đột phá trong chuỗi cung ứng, họ sẽ không thích ứng kịp bởi in 3D giúp khách hàng có quyền quản lý và quyết định vào quy trình sản xuất hơn trước đây rất nhiều.

Để dễ hình dung sức mạnh của hệ thống các cơ sở in 3D, công ty 3D Hubs- một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực này - cho biết chỉ mất một tuần, hệ thống của họ sẽ in ra được một bức tượng Nữ thần tự do y chang thật, từ kích thước tới chi tiết.

3D Hubs cho biết họ sẽ chia nhỏ bức tượng thành những phần và in chúng ở những nơi khác nhau ví dụ phần thân sẽ in tại New York, Sao Paolo; phần cánh tay in tại Milan; ngọn đuốc in tại Amsterdam....

