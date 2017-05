​Từ Stanford - Harvard đến Việt Nam

Ông Justin Grosslight

Tôi đã trải qua những năm học phổ thông của mình bên những cuốn sách đại số và tham dự vào “những bữa tiệc số”. Thế giới xã hội và học thuật của tôi xoay quanh những cuộc thi toán và đó là những trải nghiệm chủ yếu của tôi trong suốt quãng đời học sinh.

Với 800 điểm toán SAT, điểm gần tuyệt đối SAT verbal, 800 điểm SAT Math 2 và điểm 5 trong các bài thi AP, tôi đã được nhận vào trường ĐH Stanford. Mặc dù ban đầu tôi học toán học nhưng tôi đã lo lắng với việc tôi có thể tốt nghiệp mà không thể trở thành nhà văn như tôi vẫn hằng mong ước và lo ngại rằng tôi không có đủ hiểu biết về con người cũng như khoa học xã hội (trò chuyện về toán học cũng không được hấp dẫn trong các cuộc hẹn hò).

Để giải quyết những lo lắng ấy, tôi tham dự các cuộc hội thảo sáng tác văn chương và tham gia các khóa học về nhân văn. Nhờ đó, tôi trở nên say mê với lịch sử và đặc biệt là với nhà toán học người Ý của thế kỷ 17, Galileo. Tôi tốt nghiệp đại học Stanford với hai bằng về toán học và lịch sử.

Đại học Stanford

Với mong muốn chuyên sâu vào hai lĩnh vực này, tôi tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành lịch sử khoa học tại đại học Harvard. Cụ thể, tôi nghiên cứu mạng lưới các nhà toán học thời Galileo đã giúp cho các ý tưởng về toán học và kỹ thuật phát triển qua các thời kỳ lich sử như thế nào. Cùng lúc đó, tôi giảng dạy toán học và lịch sử khoa học tại Harvard và vinh dự nhận được giải thưởng vì những xuất sắc trong giảng dạy.

Đại học Harvard

Với những kinh nghiệm như vậy, có thể sẽ có người hỏi tôi tại sao tôi lại đến sinh sống tại TP.HCM và dạy học cho các bạn trẻ Việt Nam. Ý tưởng này đến với tôi lần đầu tiên cách đây bốn năm, từ một người bạn của tôi, và tôi cũng không thể đưa ra được lý do một cách rõ ràng. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi yêu và làm rất tốt công việc dạy học.

Gần đây, tôi mất đi một người thân rất gần gũi với mình và tôi quyết định rằng việc chuyển đến một nơi nào đó mới có thể sẽ giúp tôi cảm thấy khuây khỏa và bớt đau buồn. Công việc làm thêm trước đây của tôi là đào tạo các em học sinh vượt qua được kỳ thi tuyển sinh đại học vì vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái với ý tưởng hỗ trợ các em với các bài thi chuẩn hóa.

Mặc dù ban đầu tôi chỉ có ý định lưu lại một thời gian ngắn, nhưng chính sự nhiệt tình, ham học hỏi của các em học sinh Việt Nam đã làm tôi thay đổi ý định. Với sự gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, rất nhiều học sinh hiểu rằng giáo dục chính là một tấm vé đảm bảo cho các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù học sinh của tôi đến từ các gia đình giàu có hay khó khăn về kinh tế, các em học trường công hay trường quốc tế hoặc các em học trường nội trú thì tôi đều cho rằng có một chân lý chung đó là việc rèn luyện được thói quen học tập tốt cùng với phẩm chất đạo đức tốt là những yếu tố quan trọng nhất để phát triển. Tôi rất vui mừng vì đã góp phần giúp hàng trăm em học sinh thực hiện được giấc mơ của họ.

Tôi càng tự hào hơn khi chứng kiến một em học sinh của mình đã tiến bộ vượt bậc thông qua việc tăng điểm SSAT từ 55% lên 80% trong hơn 8 tuần hay một em học sinh khác có thể tăng điểm ACT vốn đã cao của mình lên điểm gần tuyệt đối và rồi sau đó, em học sinh này được nhận vào một trường đại học thuộc khối Ivy League.

Tôi cũng là người tin vào câu nói rằng nếu bạn muốn mọi việc được làm đúng ý mình thì hãy tự làm. Do đã chứng kiến rất nhiều em học sinh không được hướng dẫn học tập phù hợp, tôi đã viết cuốn Vocabulary Quest, một cuốn bài tập với 1.100 từ vựng học thuật. Đối với các em học sinh nhỏ tuổi đang có ý định học nội trú, tôi đã viết cuốn sách Math Boot Camp và cuốn Verbal Boot Camp for the SSAT Upper. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt cuốn sách toán nâng cao để hỗ trợ các em học sinh ôn luyện Math 2 SAT Subject test.

Trong vài tháng tới, tôi cũng sẽ cho ra mắt một số cuốn sách bổ trợ khác nhằm giúp các em học sinh ôn luyện tốt hơn (toàn bộ những cuốn sách này đều có thể mua được trên Amazon). Ngoài việc giúp cho học sinh của tôi đạt kết quả cao, những cuốn sách nói trên còn cho phép tôi được trau dồi các kỹ năng dạy học của bản thân.

Tôi vẫn tiếp tục tập trung vào công việc tư vấn với SSAT, SAT, ACT, GMAT, AP Calculus, IB math và SAT math subject tests. Ngoài việc gia sư các bài thi chuẩn hóa cho các em học sinh, tôi muốn cho các em thấy rằng việc học tập đòi hỏi các em phải chăm chỉ, sáng tạo và không có đường tắt dẫn đến thành công.

Với tất cả những lý do đó, tôi rất tự hào được gia nhập vào i-IVY với tư cách là cộng sự và giám đốc của trung tâm. i-IVY có chung quan điểm về những giá trị đạo đức với tôi và cũng là một trung tâm có danh tiếng tốt trong việc hỗ trợ rất nhiều học sinh Việt Nam được nhận vào các trường đại học danh tiếng tại Mỹ một cách trung thực và bằng thực lực của các em.

Nếu các bạn muốn hợp tác với tôi - Justin Grosslight và i-IVY, vui lòng theo dõi lịch học của trung tâm trên trang facebook hoặc các bạn có thể gọi đến số điện thoại 093 516 4000, hay gửi email vào địa chỉ contact@i-ivy.com để biết thêm thông tin chi tiết hoặc để sắp xếp lịch học 1-1.

JUSTIN GROSSLIGHT