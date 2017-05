Làm rõ clip hai nữ sinh Tân Kỳ đánh hội đồng bạn

TTO - Trong đoạn video clip, hai nữ sinh ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An cùng túm tóc, tát vào mặt, lên đầu gối một nữ sinh khác trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Hình ảnh hai nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: D.Hòa cắt từ video clip

Chiều 19-5, thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết Sở đã nhận được báo cáo ban đầu của Trường THPT Tân Kỳ huyện Tân Kỳ về vụ việc hai học sinh trường này tham gia đánh hội đồng một bạn học sinh nữ cùng trường.

Trước đó, ngày 18-5, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài khoảng 37 giây ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh đập một nữ sinh khác trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh.

Các học sinh khác đứng ngoài không hề can ngăn mà còn hô hào, cổ vũ cho việc trên. Sự việc chỉ dừng lại khi một phụ nữ lớn tuổi hơn xuất hiện, can ngăn.

Đoạn video clip xuất hiện với nội dung: “Nữ sinh Tân Kỳ, nghĩ đánh hội đồng rứa là hay đó” được một người đưa lên và khẳng định là học sinh của một trường cấp 3 ở huyện Tân Kỳ.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào ngày 10-5 sau khi thi học kỳ 2, ba nữ sinh của Trường THPT Tân Kỳ gồm P.T.T.G. (lớp 10C7) và L.T.N.A. (lớp 10C10) đã đánh B.T.T.H. (lớp 10C7) tại khu vực khuôn viên thị trấn Tân Kỳ.

Sáng 19-5, hội đồng kỷ luật Trường THPT Tân Kỳ đã họp để xử lý vụ việc trên.

Ông Phạm Tân Phương - phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ cho biết do cơ quan công an đang vào cuộc điều tra sự việc nên phía nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật các học sinh liên quan khi có kết quả xác minh của công an.

DOÃN HÒA