Học sinh TP.HCM luyện tập thi THPT quốc gia 

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Q.Tân Bình (TP.HCM) đang làm bài thi thử môn toán theo đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT vừa công bố - Ảnh: Như Hùng

Đợt luyện tập nói trên diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18-5 với thứ tự môn thi, thời gian làm bài thi giống như kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, đợt luyện tập trên do các cụm trưởng trường THPT tổ chức (TP.HCM có tám cụm trường THPT) và phân công giáo viên ra đề, giáo viên phản biện đề. Riêng giáo viên giám sát học sinh trong lúc làm bài sẽ do các trường THPT tự bố trí; bài làm của học sinh cũng do những giáo viên đứng lớp 12 trực tiếp chấm, để rút kinh nghiệm cho học sinh của mình.

Ngày 17-5, các học sinh lớp 12 sẽ tiếp tục luyện tập làm bài thi môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ; ngày 18-5 làm bài thi môn khoa học xã hội.

* Ngày 16-5, tại cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017, bà Trần Hồng Thắm, giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi là 10.341 thí sinh. Dự kiến sẽ tổ chức 24 điểm thi tại 9 quận, huyện.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ chấm thi, Sở GD-ĐT đảm bảo có đủ số lượng cán bộ chấm thi các môn trắc nghiệm và tự luận. Sở cũng phối hợp với Trường ĐH Cần Thơ tổ chức in sao đề thi.

