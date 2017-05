Trường yêu cầu phụ huynh đóng tiền mua gạch ốp tường

TTO - Dù đã có quỹ hội phụ huynh, nhưng Ban giám hiệu Trường Mầm non Tân An (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn đưa ra nhiều khoản thu, với lý do để phục vụ các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.