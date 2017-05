Không thấy có triết lý giáo dục

Buồn với việc học sinh đi học muộn bị hạ một bậc hạnh kiểm * Ông có nhận xét gì về cách thiết kế hệ thống môn học và các nội dung cụ thể liên quan tới chương trình giáo dục của các bậc học mà dự thảo chương trình đã đưa ra? - Trước hết, tôi nói về vấn đề đánh giá đối với người học, điều mà tôi thấy mờ nhạt trong bản dự thảo này. Trong chương trình hiện hành, có thể thấy rõ việc đánh giá thiên lệch về điểm số. Các nhà trường không chú trọng việc giáo dục con người, mà dạy học để học sinh có điểm cao, thi đỗ trong các kỳ thi khác nhau. Đây là điều cần phải thay đổi. Tôi biết thời gian qua Bộ GD-ĐT cũng đưa ra việc đổi mới đánh giá ở bậc tiểu học, nhưng do cách triển khai không đúng nên cũng bị lệch lạc. Nghiên cứu giáo dục Nhật Bản, điều khác biệt với chúng ta mà tôi nhận thấy là họ đánh giá học sinh theo đúng mục tiêu mà triết lý giáo dục đề ra. Do mục đích của họ là giáo dục con người nên cách đánh giá là quan sát trong cả quá trình học tập, lập hồ sơ của học sinh để theo dõi sự thay đổi về hành vi, thái độ, nhận thức. Còn chúng ta chỉ đơn giản là điểm số. Điều tôi thấy vô lý hơn là việc xếp loại hạnh kiểm. Học sinh đi muộn, vi phạm nội quy của trường bị hạ hạnh kiểm, tôi cho cách làm này có phần hồ đồ. Vì hạnh kiểm, nhân cách một con người không thể hiện qua một vài lần vi phạm nề nếp được. Những phẩm chất, năng lực cần có ở học sinh không thể hình thành trong một môi trường chân không, mà cần có sự thay đổi thực sự thể hiện ở cách đánh giá tôn trọng sự khác biệt, không dùng việc xếp loại hạnh kiểm để can thiệp thô bạo vào nhân cách học sinh... Những bất cập này lẽ ra cần được làm rõ ở dự thảo chương trình giáo dục mới, nhưng tiếc là tôi không thấy điều đó.