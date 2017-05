Bị buộc thôi học, sinh viên đòi được học lại

Sinh viên có quyền khởi kiện ra tòa Theo ThS Đinh Thị Thanh Nga, giảng viên khoa luật Học viện Cán bộ TP.HCM, quyết định ngày 6-2-2015 buộc thôi học đối với sinh viên trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy do bà Tạ Thị Kiều An ký với tư cách hiệu trưởng tạm quyền hoàn toàn sai về hình thức và sai cả về nội dung pháp lý. Trước hết, quyết định này dẫn ra một loạt các căn cứ như: quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường ĐH; căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của hiệu trưởng; biên bản họp hội đồng xét ngừng học, thôi học năm 2015... Trong khi ngày bà Tạ Thị Kiều An ký quyết định buộc thôi học sinh viên là thời điểm Luật giáo dục ĐH đã có hiệu lực. “Theo Luật giáo dục ĐH và cả quyết định 70/2014/QĐ-TTg được viện dẫn trong quyết định buộc thôi học, hiệu trưởng phải do hội đồng quản trị bầu và được UBND TP công nhận. Cả hai văn bản pháp luật trên đều không đề cập đến việc cho phép có hiệu trưởng tạm quyền do chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm. Vậy bà An là hiệu trưởng tạm quyền không có căn cứ pháp lý. Bà An không có quyền để thành lập hội đồng xét lên lớp, ngừng học hoặc buộc thôi học sinh viên” - bà Nga khẳng định. Ngoài ra, theo quyết định 61/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17-4-2009 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH tư thục (quy chế 61) đã hết hiệu lực ngày 30-1-2015, tại điểm c khoản 2 điều 14 có quy định quyền và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị “được quyền ký quyết định cử hiệu trưởng tạm quyền điều hành hoạt động của nhà trường trong thời gian không quá một tháng, để tiến hành việc cử hiệu trưởng theo quy định”. Tuy nhiên, không có cuộc họp nào của hội đồng quản trị được tổ chức để cử hiệu trưởng, và UBND TP cũng không ra quyết định công nhận hiệu trưởng, nên hiệu trưởng tạm quyền nếu cứ tiếp tục duy trì quá thời hạn nói trên cũng không có tư cách pháp lý của một hiệu trưởng được bầu. “Do vậy, sinh viên có quyền khởi kiện nhà trường ra tòa theo trình tự tố tụng dân sự, buộc nhà trường hủy quyết định trên” - bà Nga cho biết.