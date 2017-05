Năm 2018: thực hiện đại trà chương trình mới ở lớp 1

Học sinh Việt Nam học nhiều nhất 6.957 giờ Đây là số giờ tối đa mà mỗi học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 sẽ học, kể cả thời gian tự học dành cho học sinh tiểu học, và thời gian học các môn tự chọn được ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tính toán, trên cơ sở nghiên cứu số liệu của OECD (Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, The Learning Environment and Organisation of Schools, 2009, có thể tìm trên trang https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631122.pdf). Theo tài liệu này, trong độ tuổi từ 7 đến 15, tương đương từ lớp 1 đến lớp 9, trung bình mỗi học sinh nước ngoài học 7.390 giờ (60 phút/giờ). Như vậy, theo ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD-ĐT, thì số giờ học của học sinh Việt Nam được đưa ra tại dự thảo vẫn thấp hơn so với số liệu tham chiếu.