​Giáo dục thể chất mầm non giúp bé tự tin vượt thử thách

Các bé uốn dẻo người thực hiện động tác chân chạm đỉnh đầu rất dễ dàng. Ảnh: Tấn Minh

Đây là hoạt động đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục thể chất mầm non giữa TTC Edu và Tập đoàn giáo dục Takasago (Nhật Bản).

Chương trình được triển khai đầu tiên tại trường mầm non Abi Sài Gòn và Abi Sài Gòn 2, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng đến các trường mầm non Abi trên toàn hệ thống.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, các buổi đào tạo trực tiếp cho giáo viên thể chất vừa qua khá hữu ích cho đối tác hai bên. “Nhìn vào ánh mắt, và khuôn mặt các bé bằng sự đồng cảm là phương pháp khuyến khích luyện tập tốt nhất”, một chuyên gia Nhật tâm đắc chia sẻ.

Chỉ cần tin tưởng, các bé sẽ chứng minh rằng mỗi bản thân đều có thể phát huy tối đa những khả năng tiềm ẩn. Ảnh: Tấn Minh

Cũng theo các chuyên gia, sự dẫn dắt của giáo viên bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần động viên kèm theo những hiệu lệnh sôi nổi sẽ giúp các bé hoàn thành tốt các động tác như xếp hàng, điều chỉnh khoảng cách với các bạn khác trong ba giây, xoạc chân, chân chạm đỉnh đầu, cuộn tròn về phía trước cũng như động tác khó, có nội dung mới lạ trong giáo dục thể chất mầm non tại Việt Nam là nhảy cầu ngựa.

“Sau mỗi buổi học, thầy và trò đều cảm thấy xúc động khi chính bản thân các bé đã tự tin hoàn thành các bài luyện tập bằng sự yêu thích”, đại diện TTC cho biết.

Là một trong những giáo viên tham gia khóa tập huấn về giáo dục thể chất Nhật Bản và theo suốt các bé trong quá trình tập luyện, cô Nguyễn Thị Minh Hải, giáo viên thể chất mầm non Abi tâm sự: “Các bé dù ở độ tuổi nào cũng cần nhận được sự tin tưởng của người lớn.

Đó là động lực để các bé bộc lộ được khả năng tiềm ẩn vô hạn. Qua các bài tập thể chất mà trường mầm non Abi chọn lọc từ chương trình giáo dục thể chất Nhật Bản, các bé không chỉ được rèn luyện thân thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn tăng sự tự tin, rèn luyện tính kiên nhẫn và sẵn sàng vượt qua thử thách với một tinh thần vững vàng”.

Theo các chuyên gia, khi thể chất được rèn luyện tốt, trẻ sẽ hoàn thiện các cảm quan về đạo đức, thẩm mỹ và năng lực tiếp thu kiến thức. Sự vận động liên tục các giác quan qua hoạt động, trải nghiệm giúp cảm xúc được mài giũa, đặc biệt trong giai đoạn những năm đầu đời đầy lý tưởng.

Chỉ cần được tin tưởng, khuyến khích và khơi gợi, khả năng ấy sẽ biến thành năng lực. “Không có gì cảm động hơn khi được nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy trên cơ thể khỏe mạnh của con, thấy những ánh mắt khát khao khi con muốn được thực hiện, thấy ánh mắt sáng ngời, tự hào khi con vượt qua một thử thách”, đại diện TTC khẳng định.

Được biết, Takasago là Tập đoàn giáo dục uy tín tại Nhật Bản với 47 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực vận hành trường after school (các lớp đào tạo sau giờ học chính quy về thể chất, ngôn ngữ, năng khiếu…) cho trẻ cấp 1, và tư vấn giải pháp giáo dục mầm non after school, Takasago hiện đang sở hữu chuỗi 25 cơ sở giáo dục mầm non và after school.

MINH HUỲNH