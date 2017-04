Đăng ký dự thi THPT QG: Môn sử được chọn nhiều nhất

Lựa chọn của thí sinh đã đảo chiều Theo một chuyên gia tuyển sinh, các năm trước, khi việc xét tuyển ĐH chủ yếu dựa vào các tổ hợp khối thi truyền thống (khối A, B, C, D) thì tỉ lệ thí sinh lựa chọn các môn thuộc tổ hợp khối A cũ thường cao nhất, chiếm gần 40% thí sinh lựa chọn. Ngoài ra, khối D khoảng 30% và khối C chỉ khoảng 10% thí sinh lựa chọn... Năm 2017, bài thi KHXH có các môn sử, địa lý, giáo dục công dân dễ lấy điểm hơn, nên ngoài thí sinh xét tuyển theo các tổ hợp môn KHXH, có thêm nhiều thí sinh đã chuẩn bị sẵn cho việc xét tuyển theo tổ hợp toán, văn, ngoại ngữ (khối D cũ), cũng chọn lựa tổ hợp sử, địa, giáo dục công dân để tránh phải mất nhiều thời gian ôn tập, đảm bảo đủ điều kiện xét tốt nghiệp mà không vướng điểm liệt. Với sự cộng gộp của nhiều nhóm đối tượng thí sinh như vậy (chứ không chỉ có thí sinh lựa chọn khối C (cũ) như trước), lượng thí sinh lựa chọn các môn thi KHXH nhiều hơn không phải là điều khó hiểu. Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) - cho biết đúng là đến thời điểm này, số thí sinh đăng ký thi các môn KHXH nhỉnh hơn hẳn so với số lượng thí sinh đăng ký các môn KHTN. Nguyên nhân do năm nay có xuất hiện các bài thi tổ hợp, quy chế cho phép thí sinh được lựa chọn một trong hai bài thi, nhưng cũng có thể chọn lựa cả hai bài để lấy kết quả bài thi cao hơn xét tốt nghiệp. Ngoài ra, việc đa dạng các tổ hợp môn xét tuyển vào ĐH cũng làm tăng cơ hội, tăng lựa chọn cho thí sinh. Theo đó, xét tổng thể, lựa chọn của thí sinh đã đảo chiều khác trước.