Cảnh cáo nữ giáo viên tát vào mặt học sinh lớp 3

Em H’I (áo xanh, ngồi giữa) cùng bố mẹ tại gia đình - Ảnh: B.D

Theo thông tin ban đầu, sáng 8-2, trong lúc dạy ở lớp 3C, cô C. có gọi em H’I. đọc bài. Do không nắm rõ yêu cầu của cô giáo và không đọc được bài nên H’I bị cô C. dùng tay tát vào đầu.

Do bị đau, H’I khóc lớn, có biểu hiện khác thường nên được đưa ra ngoài.

Một số giáo viên trong trường biết sức khỏe H’I không tốt, nên yêu cầu cô C. đưa H’I đến viện. Tại đây, bác sĩ cho H’I uống thuốc, thực hiện việc chữa trị thông thường.

Trả lời PV Tuổi Trẻ, bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng - cho biết nhà trường “rất đau lòng và lấy làm tiếc về sự việc”. Theo bà Hạnh, H’I mắc bệnh tim, sức khỏe rất yếu, buổi sáng bị cô C. tát cháu cũng chưa được ăn sáng.

“Cô C. có đánh một cái vào má. H’I khóc nấc và không nín. Do cháu chưa ăn sáng và bị bệnh tim, để khóc kéo dài sẽ nguy hiểm, nên cô C. đã bế cháu đi viện để bác sĩ điều trị chứ không phải vì bị đánh mà cháu H’I phải nhập viện”, bà Hạnh nói.

Sau khi sự việc xảy ra, Hội đồng nhà trường đã thống nhất thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cô C. Việc cô C. tát vào mặt học sinh, theo bà Hạnh, là rất phản cảm và phản tác phong sư phạm. Cô C. cũng từng bị nhắc nhở về việc này.

“Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và cô C. đã xuống gia đình thăm hỏi, xin lỗi phụ huynh. Hiện H’I cũng đã trở lại lớp bình thường. Về góc độ đạo đức, kỷ luật, chúng tôi cũng đã xử lý, yêu cầu cô C. làm cam kết không tái diễn. Còn về đời tư thì cuộc sống không được như ý muốn nên tâm tính cô C. có nóng nảy, rất tội và ái ngại cho hoàn cảnh của cô”, bà Hạnh cho biết thêm.

THÁI BÁ DŨNG