Mùa xuân qua ống kính thầy, trò

Tấm áo nghĩa tình: “Khi mọi người hối hả chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, các chiến sĩ Công an Q.9, TP.HCM đặt tủ “Quần áo tình thương” ngay trước trụ sở Công an Q.9 ở xa lộ Hà Nội để “ai cần đến lấy - ai thừa đến cho”. Người đề xuất việc làm này là thượng úy Nguyễn Văn Sơn Bình, phó bí thư Đoàn cơ sở Công an Q.9. Anh Bình tâm sự đọc báo Tuổi Trẻ biết việc làm ý nghĩa này nên thực hiện”. Tác giả: Huỳnh Lê Thanh Hải