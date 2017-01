Chia sẻ với người nghèo - nét đẹp ngày tết

Nhóm bạn trẻ Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng mang không khí xuân đến với trẻ em nghèo huyện Đông Giang (Quảng Nam) - Ảnh: Thanh Bình

Dưới đây là chia sẻ của hai người Mỹ về ý nghĩa của việc cho đi và mang niềm vui đến với người kém may mắn.

Anh Paul Norton (26 tuổi, người Mỹ):

Hạnh phúc cho đi là hạnh phúc nhân đôi

Tôi cho rằng giúp đỡ người khác là điều mỗi người đều nên làm, tùy vào khả năng của bản thân. Bạn không cần làm gì to tát như tổ chức cả một dự án từ thiện hoặc mỗi ngày đều giúp đỡ họ, nhưng hãy giúp bất cứ khi nào có thể.

Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người sống cảnh khó khăn, bạn sẽ thấy họ cần được giúp nhiều đến mức nào. Cuộc sống của họ không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn về tinh thần.

Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ người khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vì đây là đối tượng cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Năm ngoái, trong một lần đến Hà Nội vào dịp Giáng sinh, tôi theo chân một người bạn mang áo ấm và cơm từ thiện đi tặng cho người lang thang.

Tôi nhớ đêm ấy trời rất lạnh, chúng tôi gặp một phụ nữ tay bồng con nhỏ ngồi bên hè phố lúc gần 1g sáng. Sau khi được tặng áo và cơm, bà ấy nắm lấy tay tôi và khóc. Đứa trẻ ngủ gục đầu trên vai mẹ. Tôi không thể nói tiếng Việt được nhưng qua ánh mắt và cái siết tay, tôi biết bà rất cảm kích.

Hãy nhìn vào ánh mắt của những người nghèo khó. Mỗi người trong số đó sẽ có những câu chuyện riêng hoặc sống ở các quốc gia khác nhau, nhưng nỗi đau trong lòng họ đều giống nhau cả - đó là sự lo lắng, tủi thân và mất hi vọng vào cuộc sống.

Vào những dịp đặc biệt trong năm như lễ, tết, hãy chia sẻ nhiều hơn bởi đây chính là thời điểm bạn thấy được sự khác biệt giữa “hạnh phúc” và “bất hạnh” rõ ràng nhất. Khi bạn có đủ tiền để mua sắm, có nơi để về và có những người thân bên cạnh thì những người nghèo vẫn phải bươn chải kiếm sống.

Đối với họ, mỗi ngày đều là cuộc chiến mưu sinh. Sự tương phản này là thực tế rất đáng buồn. Vậy nên hãy san sẻ để những người kém may mắn hơn mình cũng có niềm vui trong dịp lễ, tết. Hạnh phúc cho đi chính là hạnh phúc được nhân đôi.

Ông Matthew D. Edward (người Mỹ, giảng viên khoa báo chí và truyền thông ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM):

Giúp người nghèo có niềm tin

Tham gia giảng dạy tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi biết nhiều sinh viên của trường tham gia hoạt động từ thiện trong chương trình Xuân yêu thương vào dịp Tết Nguyên đán. Theo tôi, đây chính là trách nhiệm về đạo đức ở mỗi công dân khi sống trong cộng đồng.

Tôi từng nằm trong ban điều hành một tổ chức từ thiện có tên Mercy Meals and More, Inc. tại quê nhà ở Massachusetts nên hiểu thế nào là niềm vui giúp những người nghèo khó có được chút niềm tin vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, bất kể đó là ngày gì trong năm.

Tôi cũng từng cùng một số nhà báo khác làm việc tại đài phát thanh địa phương tổ chức gây quỹ cho người nghèo bằng cách... nhảy dù. Chúng tôi kêu gọi mọi người quyên góp tiền giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi đạt được số tiền mong muốn, chúng tôi thực hiện lời mình đã hứa trước đó - nhảy dù khỏi máy bay và phát thanh trực tiếp trên đài. Đó là một trong những hoạt động gây quỹ đáng nhớ nhất của chúng tôi.

Ngoài ra, Mercy Meals and More, Inc. cũng trao tặng 90 -150 phần ăn sáng cho những người vô gia cư mỗi ngày.

Chúng tôi còn ký kết biên bản hợp tác với ĐH Massachusetts Dartmouth để mời sinh viên y khoa cùng một trong các giáo sư dạy họ đến khám sức khỏe cho người vô gia cư, từ những chứng bệnh đơn thuần như đau chân, tiểu đường đến các bệnh nặng, nguy hiểm hơn mà họ không được chẩn đoán.

Hoạt động này được thực hiện lần đầu vào năm 2013 và đến nay vẫn còn tiếp tục diễn ra khoảng nửa tháng hoặc một tháng một lần.

Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn xin mở trạm lưu trú đặc biệt vào những ngày thời tiết khắc nghiệt. Tại Massachusetts thường xuyên có bão tuyết và nhiệt độ có thể xuống dưới 0oC vào hai tháng đầu năm. Điều kiện thời tiết này có thể gây tổn hại nặng nề, thậm chí giết chết những người ngủ vạ vật ngoài đường.

Chúng tôi mở cửa trạm suốt đêm, từ 10g tối đến 7g sáng để người vô gia cư tìm được nơi ấm áp để ngủ, đồng thời tặng họ thức ăn và nước uống.

Chúng ta không thể giúp cho cuộc sống của những người nghèo tốt đẹp lên hoàn toàn chỉ bằng cách làm từ thiện vì có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái nghèo của họ, trong khi công sức của chúng ta bỏ ra là rất nhỏ. Tuy nhiên khi mang đến cho người nghèo dù chỉ là một bữa ăn, tiếng cười hay niềm hạnh phúc ngắn ngủi, chúng ta có thể giúp họ có một ngày được sống vui vẻ hơn.

BÌNH MINH ghi