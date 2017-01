Chương trình Tú tài quốc tế (IB) hay A-level cho trường ĐH hàng đầu thế giới

Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn luôn đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp IB 100% và năm 2016 đạt số điểm trung bình là 33.6 cao hơn điểm trung bình IB trên thế giới 3 điểm.

Để đạt được điều đó, việc lựa chọn chương trình học những năm cuối của bậc trung học phổ thông là yếu tố quan trọng mà gia đình và các sinh viên tương lai cần cân nhắc kỹ để tìm ra chương trình học phù hợp với mục tiêu theo đuổi của mình.

Hiện nay, hai chương trình dự bị đại học phổ biến nhất và được đại đa số các trường đại học trên toàn thế giới công nhận là A-level và chương trình Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB). A-Level, được biết đến như một chương trình dự bị đại học truyền thống, đã được đưa vào giảng dạy tại 125 nước trên thế giới trong 60 năm qua.

“Trước đây tôi không nghĩ sẽ chọn một môn khoa học nào đó hay môn sinh học, nhưng nhờ có IB, bắt buộc tôi phải học một môn khoa học nên đây cũng là cơ hội để khám phá những tiềm năng của bản thân hơn là thoải mái với những gì bản thân sẵn có” Nguyễn Quang Mỹ Hoa, cựu học sinh trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn.

Chương trình này chú trọng vào việc phát triển kiến thức học thuật chuyên sâu của học sinh, vì thế sẽ phù hợp với những bạn trẻ có định hướng chắc chắn cho ngành nghề tương lai của mình. Tùy vào chuyên ngành sẽ đăng ký học tại trường đại học, học sinh sẽ lựa chọn những môn học phù hợp để được tập trung chuyên môn sâu hơn. Với bằng A-Level học sinh được chấp nhận tại tất cả các trường Đại học tại Anh và rất nhiều trường tại Mỹ.

Ra đời sau A-Level, IB đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng hơn, trên toàn cầu do những đặc điểm ưu việt trong mô hình giáo dục của mình. Theo tờ The Guardian của Anh, IB thử thách người học nhiều hơn với 6 môn học bắt buộc, so với 3 môn tối thiểu của A-level, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn ngành học và trường đại học cao hơn 3-4 lần so với A-level.

Chương trình IB đưa ra nhiều lựa chọn về môn học, khuyến khích phát triển nhiều kĩ năng và chú trọng vào tư duy độc lập cùng với tính sáng tạo - những tiêu chí mà các trường đại học hàng đầu thế giới vẫn luôn tìm kiếm trong những sinh viên tương lai của mình.

Một khảo sát được thực hiện tại Mỹ năm 2014 kết luận rằng, học sinh tốt nghiệp IB có khả năng nắm bắt kiến thức và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của trường đại học hơn so với những học sinh không tham gia chương trình này.

Hoàng Lê Minh - Thủ khoa tốt nghiệp IB 2015 với số điểm tuyệt đối 45 trên 45

Đây có lẽ cũng chính là lý do mà lượng học sinh theo học IB trên khắp thế giới ngày càng đông và càng nhiều trường chuyển sang dạy theo chương trình IB. Nếu tại thời điểm những năm cuối của bậc học phổ thông học sinh vẫn chưa xác định được ngành học sẽ theo đuổi trong tương lai do chưa thực sự hiểu rõ mình thích gì, có khả năng gì - một điều hết sức bình thường ở lứa tuổi 16-18 thì chương trình IB là một lựa chọn phù hợp hơn A-level.

Ở Việt Nam, các bạn học sinh có thể lựa chọn theo học chương trình Tú tài Quốc tế IB tại các

trường quốc tế đặt tại Việt nam mà không phải xa gia đình từ quá sớm. Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn - một trong những trường quốc tế hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn chương trình IB để đào tạo học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam và đã có rất nhiều thành công điển hình với mô hình đào tạo IB tại trường.

Trường Renaissance luôn đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp IB 100% và năm 2016 đạt số điểm trung bình là 33.6, cao hơn điểm trung bình IB trên thế giới 2.6 điểm. Tất cả học sinh tốt nghiệp IB của Renaissance đều được nhận vào các trường đại học trên thế giới.

Rất nhiều học sinh xuất sắc của Renaissance đã nhận được nhiều lời mời từ các trường đại học hàng đầu thế giới như bạn Hoàng Lê Minh, với số điểm tốt nghiệp IB tuyệt đối 45/45 - điều mà chỉ có khoảng 60-65 học sinh trên toàn thế giới đạt được trong mỗi mùa thi. Minh đã nhận được lời mời từ 7 trường đại học danh tiếng và em đã chọn trường Princeton là nơi thử thách tiếp theo cho mình.

Hay như bạn Yoon Ki Hoon, thủ khoa năm học 2015 – 2016 đang là tân sinh viên của trường đại học Yon Sei, Nguyễn Quang Mỹ Hoa (Emma) và Hoàng Nguyên Khôi là hai học sinh xuất sắc của Renaissance đang theo học tại Đại học California – San Diego, xếp hạng thứ 21 các trường đại học tốt nhất tại Mỹ.

THẾ TRUNG