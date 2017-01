Có nên giữ bí mật đề thi THPT quốc gia?

Nên chỉ là phương án tạm thời Cũng có ý kiến ngược lại với một số băn khoăn về lý do “sợ lộ câu hỏi thi”. Thầy Hà Xuân Nhâm - hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội - cho rằng việc không công bố đề thi, đáp án cũng hợp lý, để tránh trường hợp mỗi năm bổ sung bao nhiêu câu hỏi thì lại lộ bấy nhiêu câu, dẫn tới tình trạng luyện thi theo bộ đề ở ngoài nhà trường gia tăng. “Nếu sau này, khi kho đề thi đã được thẩm định qua một số lần thi thì có thể thay đổi hình thức thi sang online và không cần thi cùng một thời điểm. Mỗi tỉnh có thể thành lập một số điểm tổ chức thi chuyên nghiệp, và một trong những nguyên tắc thi trắc nghiệm online là đề thi, đáp án không công bố công khai” - thầy Nhâm chia sẻ quan điểm. Còn PGS.TS Cao Quốc An - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam - cho rằng đây là năm đầu kỳ thi THPT quốc gia tăng cường thi trắc nghiệm, bổ sung các bài thi tổ hợp, cộng với việc bộ mong muốn tái sử dụng câu hỏi thi, thì việc không công bố đề và đáp án là chuyện hợp lý. “Ngay ở phạm vi nhỏ như bộ môn, khoa của Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, khi thi trắc nghiệm, nếu công bố đề và đáp án thì chỉ năm trước năm sau là đề thi đã ra tiệm photocopy, khoa, các bộ môn bị cạn đề ngay. Vì vậy, khi kho đề chưa đủ lớn thì không nên công bố” - ông An nói. Dù vậy, ông An cũng cho rằng đó chỉ là phương án tạm thời, còn về lâu dài bộ phải bổ sung nguồn đề, tiến tới công khai. “Mong muốn lớn nhất của thí sinh sau kỳ thi là biết đáp án để đối chiếu, soát xét bài làm của mình. Bộ GD-ĐT cần đáp ứng mong mỏi này của các em” - ông An nói.