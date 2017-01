Trẻ mầm non phải ngồi học trong phòng tranh tre nứa lá 

TTO - Gần 300 trẻ mầm non ở xã biên giới Tam Thanh (Quan Sơn, Thanh Hóa) đang phải ngồi học trong phòng tranh tre nứa lá trống hoác, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các cháu.

Các em học trong phòng tranh tre nứa lá - Ảnh: Hà Đồng

Năm học 2016-2017, Trường mầm non xã Tam Thanh tiếp nhận 379 trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo ở khu lớp học tại trung tâm xã và 7 khu lẻ ở các bản vùng sâu vùng xa. Trong số trẻ đến lớp có tới 298 cháu đang phải ngồi học trong các phòng học tranh tre nứa lá ọp ẹp.

Các phòng học tranh tre nứa lá của nhà trường đều do phụ huynh học sinh, người dân địa phương đóng góp luồng, vầu, nứa, lá kè, lá cọ dựng lên. Những ngày mùa đông, tại các phòng học tranh tre nứa lá của trường mầm non nơi vùng cao, biên giới Tam Thanh như buốt giá hơn do gió thổi thông thốc vào phòng, làm các cháu lạnh tím tái người.

Cô giáo Hà Thị Tiếp - hiệu trưởng Trường mầm non xã Tam Thanh - cho biết hiện nay nhà trường có số trẻ còn phải ngồi học phòng tranh tre nứa lá nhiều nhất huyện Quan Sơn. Do điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân địa phương còn khó khăn, nên phần lớn các cháu mầm non đều thiếu áo ấm, chăn ấm, giày, tất khi đến trường vào mùa đông. Nhìn các cháu ăn bán trú, ngủ trưa tại phòng học tranh tre nứa lá còn nhiều thiếu thốn, mùa đông lạnh thấu xương, các cô giáo không cầm được nước mắt.

Ông Vũ Văn Đạt - chủ tịch UBND huyện Quan Sơn - cho biết lãnh đạo huyện và Phòng GD-ĐT huyện cũng rất trăn trở khi trên địa bàn huyện còn mỗi Trường mầm non xã Tam Thanh chưa được xây dựng phòng học kiên cố tại trung tâm xã. Huyện đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng trường, nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng.

HÀ ĐỒNG