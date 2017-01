Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Bộ GD-ĐT giống “bộ thi”

Chuyển đổi giáo viên thừa bậc phổ thông thành... giáo viên mầm non Đây là giải pháp được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra trong cuộc làm việc riêng với các trường ĐH sư phạm bên lề hội nghị. Theo đó, để giải quyết tình trạng dôi dư hàng chục nghìn giáo viên hiện nay, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuẩn để thực hiện chuyển đổi giáo viên dư thừa ở bậc phổ thông sau bồi dưỡng, đào tạo lại sẽ lấp chỗ trống do thiếu hụt giáo viên mầm non hiện nay.