Bạn trẻ Quảng Nam làm khuyến học

CLB có một không hai ở TP Hội An Nhận xét về CLB Khuyến học phường Cẩm An, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - bí thư Thành đoàn Hội An - cho biết: “Tấm lòng vì học trò nghèo của các bạn trẻ CLB khuyến học quả thật rất đáng ngợi khen. Chính mô hình khuyến học hoạt động hiệu quả gần chục năm qua mà CLB dày công xây dựng đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương đi lên. Nhiều năm qua, chính quyền TP đã trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen nhằm ghi nhận thành tích nổi bật này của CLB khuyến học được xem là có một không hai ở TP Hội An”.