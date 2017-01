Sự cố trong trường học, hiệu trưởng không có trách nhiệm? 

Trong hàng trăm bình luận về vụ việc, hầu hết bạn đọc đều cho rằng “Trẻ con không nói dối đâu!”. Và rất nhiều bạn đọc đề nghị công an làm rõ sự việc.

“Cứ để cháu bé và các bạn chứng kiến cùng thuật lại sự việc tại chỗ bị nạn. Tôi tin các cháu chưa thể quên được. Soi lại camera cổng trường và các camera khác rồi mời lái xe đến lấy lời khai sẽ chứng minh được”, bạn đọc Nguyễn Tự Cường (hanoi292001@) đề nghị.

Khảo sát của hiệu trưởng bị “bật” lại

Liên quan đến khảo sát của cô hiệu trưởng, bạn đọc Táo (trieuhothi.k26@) viết: “Tôi không đồng tình với hiệu trưởng về kết luận: “Nếu có hiện tượng học sinh bị ngã là do nô đùa, đuổi nhau, chạy quá nhanh”. Như thế là chưa đủ bằng chứng thống kê. Hiệu trưởng phải làm cái khảo sát cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường là có thấy em học sinh đó do nô đùa bị ngã không chứ nhỉ.”

Bạn đọc Hà Phan (haphan1222@) viết: “Sai rồi. Làm gì có 100% giáo viên và học sinh chứng kiến. Một ca bệnh nặng rồi đây. Không phải của học sinh, mà của cô hiệu trưởng và giáo viên trong trường.”

Bạn đọc Benz (violetlabel@) viết: “Đọc xong thấy hài thật, bị tai nạn thì nạn nhân và nhân chứng đều nói là xe tông thì rõ là xe tông rồi. Khảo sát để chứng minh cái gì, tào lao thiệt. Đúng là nhiều chuyện lạ đời. Đề nghị công an vào cuộc, không để chuyện "khảo sát" vớ vẩn này là công cụ giải oan cho hiệu trưởng.”

Bạn đọc LT (kimquyen_nguyen2000@) kể: “Vụ này làm tôi nhớ đến một trường hợp ở trường mình. Một giáo viên tát học sinh. Gia đình có ý kiến. Sau đó, trong giờ học, cô hiệu phó mời học sinh bị tát lên văn phòng, ở đó có mặt của giáo viên đã tát em ấy cùng một cô văn thư để viết biên bản. Không hề có mặt của phụ huynh hay giáo viên chủ nhiệm của em học sinh.

Biên bản sau đó có nội dung em học sinh này xin lỗi người tát mình, rằng cô chỉ nựng em thôi chứ không tát, cô rất thương em... Về lớp thì em ấy khóc sưng mắt...”.

Trách nhiệm

Bạn đọc Trần Thanh Hoàng (tthoang2010@) cho rằng trong mọi trường hợp, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm: “Học sinh trong thời gian ở trường do cô quản lý. Nếu để xảy ra tai nạn thì trước hết là do nhà trường và thầy cô. Không nói do ai gây ra, nếu là người có lương tâm, ý thức trách nhiệm đều cảm thấy có lỗi thì để cho học sinh của mình bị tai nạn.

Đây cũng là cách lạy ông con ở bụi này nhưng mà đau lòng quá, làm sao còn uy tín để đứng trước lớp, trước trường với học sinh, với đồng nghiệp đây?”

Bạn đọc Tài (taimkp@) thì cho rằng: “Chuyện này là do tài xế taxi gây ra thì tài xế phải chịu trách nhiệm? Tại sao cô hiệu trưởng lại đứng ra che cho tài xế hay có quan hệ nào khác và ép thầy cô giáo cùng học sinh đứng về phía mình? Hơn nữa chẳng lẽ các thầy cô giáo không phân biệt được thị phi "thấy đen mà nói trắng" theo cô hiệu trưởng!

Xe taxi màu xanh của hãng nào? Các xe taxi đều được gắn định vị. Hôm 1-12 có xe taxi nào vào trường tiểu học trên hay không thì phòng kỹ thuật hãng xe taxi sẽ chứng minh được.”

Bạn đọc Thien Nam (hoangthiennamtk@) kể chuyện dạy con chịu trách nhiệm: “Con nhà tôi mới 5 tuổi chơi với bạn trẻ trong khu phố. Không biết con tôi có xô đẩy hay không nhưng có một đứa té bị gãy tay.

Mấy đứa trẻ cũng chơi nói là bé đó chạy bị trượt té, nhưng ba mẹ đứa trẻ đó cứ nói là con tôi xô (mặc dù họ không thấy). Nhưng tôi không quan trọng họ nói gì, vì là chuyện trẻ con, chơi xô té với nhau là bình thường, đó chỉ là rủi thôi.

Tôi về dỗ dành cháu phải qua xin lỗi bạn đó. Ban đầu cháu sợ và nói con không xô, nhưng tôi đã thuyết phục cháu: Dù sao em (bé bị gãy tay) giờ đã bị gãy tay, không thể đi học và chơi như con được. Ba sẽ dắt con qua xin lỗi em, vì dù sao con cũng có chơi lúc đó, nên cũng là nguyên nhân làm em bị té gãy tay. Và, cháu đã đồng ý.

Đối với trẻ, việc xin lỗi trong những trường hợp như thế là rất khó khăn, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn và chấp nhận con mình có thể bị oan. Chúng ta phải đưa ra lý do để trẻ thấy có trách nhiệm khi làm sai việc gì.”

