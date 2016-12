Ông giáo già và lớp tiếng Nhật ở phố Hội

Thắt chặt sợi dây hữu nghị Việt - Nhật Ông Nguyễn Văn Dung, trưởng Phòng giáo dục TP Hội An, cho biết: “Lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho thiếu nhi Hội An được thầy Toru giảng dạy từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Bên cạnh việc truyền đạt ngôn ngữ Nhật Bản, thầy Toru còn bồi dưỡng cho các em kiến thức cơ bản về văn hóa, lễ nghi Nhật Bản... Chúng tôi tin lớp học này sẽ là sợi dây gắn kết, góp phần tô điểm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Ngoài ra, chính quyền thành phố hi vọng lớp trẻ theo đuổi tiếng Nhật hôm nay sẽ giúp ích cho địa phương, nhất là ngành du lịch trong tương lai”.