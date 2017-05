Đừng làm khổ người khác vì tai nạn giao thông

Chiếc xe khách bị nạn vỡ vụn sau cú tông - Ảnh: Đình Văn

Tai nạn giao thông làm cho người thân của nạn nhân ngỡ ngàng đến không thể tin rằng sự mất mát đó là sự thật. Bởi chỉ mới phút trước, người thân họ còn đó mà sao đã vĩnh viễn ra đi. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch của nạn nhân, gia đình họ thành khói mây trong chốc lát.

Nạn nhân ra đi để lại nhiều hệ lụy: nếu là trụ cột gia đình thì cha mẹ già, con cái họ không nơi nương tựa, nuôi dưỡng; nếu nạn nhân còn sống, mang thương tật, mất sức lao động, hoặc sống đời thực vật thì bi kịch cho mọi người liên quan và cái nghèo, nỗi khổ sẽ đeo đuổi đến suốt đời.

Là tài xế chuyên nghiệp, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi hiểu những nỗi đau ngút ngàn đó xảy ra phần lớn do sự tắc trách của người cầm lái.

Trong vụ tai nạn sáng 7-5, tài xế lái xe tải chạy trên 100 km/h, đi vào đường ngược chiều, hành động chỉ có ở người mang máu lạnh. Hãy nhìn nỗi đau của nạn nhân, gặp từng gia đình người bị nạn, chứng kiến nỗi đau mất mát của họ, có lẽ ngay người có máu lạnh cũng không dám nhấn ga chạy ngược chiều với tốc độ cả trăm cây số như thế.

Tôi cho rằng bất cứ vụ tai nạn nào xảy ra đều lỗi thuộc về người cầm lái. Xe mất phanh, mất lái, gặp sự cố đột xuất... là do thiếu sự bảo quản, chăm sóc của tài xế. Xe lạc lái hoặc phán đoán tình huống không chính xác để xe mình lao vào phương tiện khác là do tài xế thiếu kinh nghiệm, non tay khi xử lý.

Cũng không thể chấp nhận biện minh của tài xế chở quá tải dẫn đến thiếu an toàn rồi gây tai nạn rằng họ làm thế do chủ xe ép buộc và vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận cầm lái. Không ai mưu cầu hạnh phúc của mình để rồi có thể gây bất hạnh cho người khác. Tôi tin rằng nếu tất cả tài xế đều đồng lòng từ chối thì chủ xe phải nhường bước.

Cũng chẳng ai cảm thông nếu tài xế lái xe qua đường sắt nghe điện thoại; vừa lái xe vừa “tám” chuyện; lái xe trong tình trạng mơ màng vì chất kích thích; buồn ngủ mà không dừng xe nghỉ; vì muốn nhanh một chút mà đi quá tốc độ, đi vào đường cấm...

Những người cầm lái cần phải thấu hiểu nỗi đau mất mát của nạn nhân tai nạn giao thông. Chỉ có thấu hiểu mới lái xe với nguyên tắc phòng tránh cho mình và cho người khác, và đừng để nỗi đau đó xuất hiện trước đầu xe mình. Ai hối thúc cũng mặc kệ, tùy tình hình đường sá mà đi, mục đích của mình là đưa khách về đoàn tụ với gia đình, đừng vì mình mà bao cuộc đời phải dang dở.

Xin những người kinh doanh vận tải hãy loại bỏ những tài xế thiếu đạo đức ra khỏi hàng ngũ lái xe của mình và đừng vì chút lợi mà bắt tài xế chở quá tải. Xin một số người giám sát giao thông đừng vì chút lợi riêng tư, hãy xử phạt nghiêm minh những tài xế phạm luật.

Và cuối cùng xin các đồng nghiệp hãy luôn chấp hành luật lệ giao thông. Có như vậy tai nạn giao thông mới có thể giảm thiểu trên mọi nẻo đường đất nước.

TRẦN KIÊM HẠ (tác giả Cuốn Sách Cuộc đời sau tay lái)