Tôi muốn đi máy bay 

Cơ hội được đi lại bằng máy bay đã mở ra cho nhiều người, nhưng tiếc rằng có lúc cơ hội ấy lại trôi đi, như trong dịp tết.

Nhớ lại trước đây, khi chỉ có Vietnam Airlines thì mơ ước “bay cao bay xa, bay đến chân trời mới” của những người ít tiền là thứ xa xỉ. Muốn đi từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ có một lựa chọn tốt nhất là tàu lửa. Điều này đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một hành trình dài và chịu đựng không ít phiền toái, khổ sở.

Từ khi ngành hàng không mở cửa cho nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cạnh tranh, hành khách được hưởng lợi, ai cũng có cơ hội được đi lại bằng máy bay. Các chuyến bay tăng nhanh, giá cả đủ loại, hành khách tha hồ lựa chọn. Anh nào chịu chi thì ngồi hạng sang, anh nào ít tiền thì ngồi hạng bèo, đi giờ nào cũng có, không thích hãng này thì chọn hãng khác.

Dù các hãng hàng không thời nay rất hay trễ chuyến, nhưng vẫn hơn hẳn việc miệt mài trên các chuyến tàu lửa chậm chạp, trong khi giá vé cũng không phải là rẻ gì cho lắm.

Rõ ràng cuộc cạnh tranh của các hãng hàng không phần nào đáp ứng được nhu cầu số đông, tạo điều kiện cho mọi người có nhu cầu có cơ hội đi lại nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ đáng tiếc là nó quá chen chúc, thậm chí ngặt nghèo trong các dịp lễ lạt, tết nhất. Trong những ngày này, người muốn được bay có nguy cơ giống như hành khách của ngành đường sắt từng trải qua là vất vả để có vé, có được vé rồi chưa chắc bay đúng giờ.

Phần đông mọi người đều hiểu mùa tết đi lại khó khăn là chuyện tất nhiên, đặc biệt ở nước ta khi hạ tầng hàng không chưa kịp đầu tư, phát triển đúng mức dẫn đến tình trạng quá tải. Nhưng cũng phải hoan nghênh các hãng bay đã cố gắng để có thêm chuyến bay, đồng nghĩa với việc đem cơ hội bay đến cho nhiều người hơn.

Nhưng tiếc rằng hãng muốn bay nhưng lại không được bay. Hàng ngàn chuyến bay được đề xuất thêm đã bị cắt bỏ trong dịp cận tết, cũng có nghĩa hàng chục ngàn người không có cơ hội được bay.

Các cơ quan chức năng đã mở cửa bầu trời cho hành khách đi lại thuận tiện hơn, nhưng cũng là phải lường trước mọi thứ có thể xảy ra. Tăng thêm một hãng hàng không là phải tính ngay tới việc dọn chỗ không chỉ ở mặt đất, mà cả trên trời để hãng có thể bay an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Không thể nước đến chân mới nhảy, rồi vì lý do hạ tầng quá tải, lo cho an toàn hàng không hay vì lý do gì đó mà không chấp nhận cho những chuyến bay thêm trong dịp tết. Quản lý như vậy, hãng hàng không và cả hành khách không được bay, trong khi cả hai đều có chung một mong muốn là “được bay”.

NGUYÊN THANH