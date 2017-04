Ông giáo cả với cột mốc biên cương

Ghi nhận những đóng góp của ông A-Ly Với những việc làm của mình, đến nay giáo cả A-Ly đã được phong tặng gần 30 bằng khen, giấy khen các loại của các cấp từ xã, huyện, tỉnh và cả giấy khen của Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh An Giang. Cùng với đó là hàng chục kỷ niệm chương: Vì chủ quyền an ninh biên giới, Vì sự nghiệp dân vận, Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc...