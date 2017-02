“Cứu được người tui thấy thật ấm lòng”

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào ngày 8-2, nhóm du khách 11 người từ huyện Thoại Sơn (An Giang) đã mua tour du lịch hai ngày một đêm, thông qua một người tự nhận là “hướng dẫn viên” tổ chức tour tên Quý, để đi tham quan đảo Nam Du (thuộc huyện đảo Kiên Hải, Kiên Giang). Trong lúc thuê xe máy đi vòng quanh đảo, bà Hoa bị tai nạn giập ngón tay út. Do đó, cả nhóm quyết định thuê canô trở về TP Rạch Giá ngay trong đêm để chữa trị. Chiếc canô mui trần cỡ nhỏ chở 14 người (12 hành khách và 1 chủ tàu, 1 lái tàu) rời bến khoảng 50 phút thì bị sóng đánh lật úp giữa biển. Những người đi trên canô trôi dạt hơn 40 phút, rất may sau đó được tàu đánh cá của ông Huỳnh Văn Lâm - ngụ xã đảo Nam Du - đi ngang cứu kịp thời.