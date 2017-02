Đêm nay, vùng núi cao miền Bắc có thể có băng giá

Các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất lúc 7g ngày 10-2 ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) chuyển rét đậm 14,7oC; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 14oC. Chí Linh (Hải Dương) 13,2oC; TP Nam Định 14,6oC.

Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét hại 11oC, Mù Cang Chải (Yên Bái) 10oC. Ngân Sơn (Bắc Kạn) hạ xuống 9,6oC; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,5oC; Đồng Văn (Hà Giang) 5,8oC. Sa Pa (Lào Cai) rét hơn 4,2oC; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 2oC.

Đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12-14oC. Vùng núi phổ biến từ 7-9oC, Sa Pa tụt còn 2-4oC. Phía đông Bắc Bộ dao động từ 12-14oC, vùng cao 8-10oC, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khả năng giảm tới 1oC.

Bà con nông dân, nhất là các tỉnh vùng núi cần phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, cây non mới mọc. Đặc biệt, các khu vực núi có độ cao từ 2.300m trở lên cần đề phòng băng giá xuất hiện.

HẢI MINH