​Điều tra nghi vấn bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành

TTO - Ngày 20-5, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đang thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành phải nhập viện.