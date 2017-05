Chặt hạ hơn 2.000 cây chuối vì trồng trên đất của doanh nghiệp?

Con trai ông Quân thẫn thờ thu gom những buồng chuối non sắp được thu hoạch - Ảnh: Tiến Thắng

Ngậm ngùi kể lại sự việc này, bà Phạm Thị Nga (vợ ông Phạm Văn Quân, người trồng diện tích chuối bị chặt hạ), cho biết sự việc xảy ra rạng sáng 15-5, khi đó có hơn chục đối tượng mang theo dao phay đến khu vực bãi đất trồng chuối của vợ chồng ông bà để chặt hạ.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, hơn 2.000 cây chuối tại khu vực này bị đốn ngã với thiệt hại mà bà Nga ước tính trên 1 tỉ đồng.

“Trong số hơn 2.000 cây bị chặt hạ thì có trên 1.000 cây đang ra quả sắp cho thu hoạch, những cây khác chỉ ít tháng nữa là lại cho thu nhập. Giờ thì cả khu bãi tan hoang cùng với bao công sức gia đình tôi bỏ ra đều đổ sông, đổ biển cả” - bà Nga rớm nước mắt.

Theo ông Phạm Văn Quân, khu vực bãi bồi này được gia đình ông khai hoang với tổng diện tích khoảng 20.000m2 kể từ năm 1989. Đến năm 2007 thì ông có lấy số đất này để “góp vốn” cùng một số người khác, trong đó có ông Nguyễn Văn Bính (ở cùng xã Cao Nhân) và ông Đỗ Văn Chí (xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) thành lập công ty đóng và sửa chữa tàu.

“Từ khi thành lập năm 2008 đến nay công ty vẫn không hoạt động nên gia đình tôi mới tiếp tục trồng chuối và hoa màu để làm kinh tế” - ông Quân cho hay.

Năm 2016, ông Quân tá hỏa khi biết mảnh đất trước đây mình cất công khai hoang và sử dụng để góp cổ phần vào công ty giờ đã do ông Nguyễn Văn Bính đứng tên. Còn lại phần diện tích 33.894m2 đất ở khu vực khác, giáp cống Thái Lai, xã Cao Nhân thì ông Quân đứng tên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 20-5, ông Đỗ Văn Chí - giám đốc Công ty Chí Linh - xác nhận có việc ông giao cho công nhân của công ty tổ chức dọn dẹp các cây chuối trên bãi đất mà công ty này đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp phép cho thuê với thời hạn 20 năm, tính từ năm 2010.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 2.000 cây chuối mà gia đình ông Quân đã trồng bị chặt hạ - Ảnh: Tiến Thắng

Theo ông Chí, từ tháng 6-2016, sau khi hoàn thiện thủ tục xin chuyển quyền sử dụng đất, Công ty Chí Linh triển khai dự án xây dựng hai xưởng sản xuất gạch nên đã chủ động nhiều lần yêu cầu ông Quân dừng việc trồng chuối để trả lại mặt bằng cho công ty nhưng ông Quân không thực hiện.

Cũng theo ông Chí, do ông Quân không trả lại mặt bằng cho công ty nên ông đã giao cho anh em công nhân của công ty chủ động dọn dẹp bằng cách chặt hạ các cây chuối để máy móc thi công có thể vào được.

Xác minh bước đầu về sự việc này của Công an huyện Thủy Nguyên cho biết vào khoảng 2h ngày 15-5, hơn chục người mang theo dao phay đã tiến hành chặt hạ hơn 2.000 cây chuối mà gia đình ông Quân trồng tại khu vực bãi bồi ngoài đê xóm 2, thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên.

Khi nhóm người trên đang chặt cây thì ông Phạm Văn Quân có ra ngăn cản, tuy nhiên nhóm người vẫn chặt phá các loại cây trên diện tích 13.874m2. Thống kê sơ bộ có 2.256 cây chuối các loại bị chặt ngang thân, 12 cây nhãn con, 2 cây cau con bị chặt hạ.

Theo công an huyện, sau khi nhận được thông tin về sự việc trên thì lực lượng công an xã Cao Nhân phối hợp cùng với công an huyện đã đưa 11 người về trụ sở UBND xã để giải quyết, thu giữ tại hiện trường 11 con dao mà nhóm người trên dùng để chặt cây.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguồn gốc đất cùng các thủ tục liên quan trong vấn đề góp vốn, tranh chấp về quyền sử dụng đất để làm rõ vụ việc.

TIẾN THẮNG