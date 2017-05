Nghệ An khẳng định bắt Hoàng Đức Bình đúng pháp luật

TTO - Sáng 16-5, Tỉnh ủy Nghệ An phát thông tin chính thức khẳng định việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam bị can Hoàng Đức Bình là đúng quy định pháp luật.

Sau khi bị can Bình bị bắt, một số người bị kích động đứng tràn ra giữa đường quốc lộ dùng cây cối, gạch đá... chặn xe trên quốc lộ 1A đoạn qua Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: P.T

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, căn cứ kết quả điều tra, ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra với Hoàng Đức Bình (34 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) với tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, phạm vào điều 257, 258 Bộ luật hình sự.

Ngày 13-5, Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Hoàng Đức Bình trong thời gian 90 ngày để điều tra về hai tội danh trên.

Hồ sơ của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định từ tháng 4-2016 đến nay, Hoàng Đức Bình đã quan hệ, móc nối với các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn, thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ.

Bình đã cấu kết nhiều đối tượng lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung để kích động, tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua.

Khoảng 10h ngày 15-5, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, lực lượng công an đã triển khai phương án bắt giữ Hoàng Đức Bình khi đối tượng đang đi trên ôtô hướng Bắc - Nam.

Sau khi Hoàng Đức Bình bị bắt, linh mục Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi, kích động tụ tập giáo dân nhằm gây sức ép đối với chính quyền và công an yêu cầu thả Bình.

Một số giáo dân đã kéo về hiện trường theo chỉ đạo của linh mục Nguyễn Đình Thục gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A trong khoảng 5 giờ.

Giao thông trên quốc lộ 1A bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ do người dân đứng tràn ra giữa đường quốc lộ và dùng các vật như cây cối, gạch đá... chặn các phương tiện - Ảnh: P.T

Cùng với đó, khoảng 13h ngày 15-5, một số đối tượng đã kích động giáo dân bắt giữ trái phép 4 cán bộ đoàn thể cấp huyện và xã đang tham gia tuyên truyền, vận động bà con không mất trật tự trị an và ách tắc giao thông.

Sau đó, nhiều đối tượng đã viết khẩu hiệu trên giấy A4 và cùng hô hào đòi trả tự do cho Hoàng Đức Bình.

Đến 15h30 ngày 15-5, linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân kéo về trụ sở Công an huyện Diễn Châu yêu cầu chính quyền trả tự do cho Hoàng Đức Bình.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông, vận động và quần chúng và trấn áp, răn đe các đối tượng quá khích.

Trước sự tuyên truyền, vận động tích cực của các cơ quan chức năng, linh mục Nguyễn Đình Thục đã chỉ đạo giáo dân trả tự do cho 4 cán bộ bị bắt giữ trái phép và tự giải tán trở về địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định “việc bắt giữ Hoàng Đức Bình là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An”.

Việc kêu gọi giáo dân gây ách tắc giao thông và bắt giữ người trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm.

Để vãn hồi trật tự, bên cạnh việc kiên quyết của các cơ quan chức năng còn có sự phối hợp nhiệt tình của Tòa giám mục Giáo phận Vinh, của nhiều linh mục và giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như một số huyện trong việc vận động, thuyết phục linh mục Nguyễn Đình Thục và bà con giáo dân.

“Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các phần tử kích động nhân dân vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình an ninh trật tự để bàn về những biện pháp cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn cuộc sống nhân dân vào sáng 15-5, Nghệ An sẽ kiên quyết xử lý công khai, nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc vi phạm, tạo niềm tin trong nhân dân; răn đe các đối tượng lợi dụng tôn giáo cấu kết với các tổ chức phản động như kích động nhân dân để gây bất ổn cho xã hội.

