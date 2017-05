​Sau quyết toán, 13 dự án BOT giảm hơn 92 năm thu phí

4 dự án phải kéo dài thời gian thu phí với tổng số 24 năm 5 tháng Các dự án này tăng thời gian thu phí do lưu lượng xe sụt giảm so với dự báo và doanh thu thực tế thấp hơn nhiều so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT trước đó. - Dự án cầu Mỹ Lợi (tại quốc lộ 50, Tiền Giang) tăng thời gian thu phí thêm 16 năm 2 tháng (từ 28 năm 4 tháng lên 44 năm 6 tháng) - Dự án cầu Yên Lệnh quốc lộ 28 kéo dài thời gian thu phí 4 năm 3 tháng (từ 17 năm 1 tháng lên 21 năm 4 tháng) - Dự án quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long kéo dài thời gian thu phí 3 năm (từ 16 năm 4 tháng lên 19 năm 4 tháng) - Dự án quốc lộ 1 đoạn Nam Bến Thủy - TP Hà Tĩnh kéo dài thời gian thu phí 1 năm (từ 20 năm 5 tháng lên 21 năm 5 tháng). Theo lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ này đang tiếp tục tiến hành quyết toán các dự án BOT. Khi quyết toán xong sẽ công khai toàn bộ thời gian thu phí còn lại, mức thu của từng dự án. Ngày 3-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán các dự án BOT, BT hoàn thành. Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm rà soát từng hợp đồng BOT, BT đã ký và tuân theo các quy định pháp luật trong từng thời kỳ để có phương án xử lý phù hợp đối với từng dự án cụ thể.