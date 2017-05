​Đang đợi đền bù, 10ha rừng tràm bỗng dưng bị đốn sạch

Hơn 10ha tràm đang trong tuổi thu hoạch bị đốn hạ - Ảnh: A.L

Ngày 15-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang yêu cầu cơ quan chức năng nắm lại toàn bộ vụ việc Tổng Công ty Tín Nghĩa cho đốn hạ hơn 10 ha rừng tràm của gia đình ông Bùi Văn Thảo (ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa).

Trước đó, ông Thảo đi kiểm tra rừng tràm ở xã An Phước, huyện Long Thành, bất ngờ phát hiện hơn 10 ha rừng tràm đang độ tuổi thu hoạch trị giá khoảng 2 tỉ đồng đã bị đốn hạ sát gốc và có khoảng 200 m2 đất bị san ủi.

Ông Thảo đã báo công an và chính quyền đến lập biên bản. Trong biên bản ghi nhận vụ việc, UBND xã An Phước xác nhận toàn bộ số cây tràm bị đốn hạ do Tổng công ty Tín Nghĩa cho người chặt để giải phóng mặt bằng nhưng không báo cho xã biết.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thảo cho biết ông có hơn 16 ha được UBND huyện giao sản xuất từ năm 1986.

Khu đất của ông nằm trong quy hoạch dự án xây dựng Khu công nghiệp An Phước do Tổng công ty tín Nghĩa làm chủ đầu tư.

Ông đã đồng ý giao đất cho dự án nhưng do việc đền bù chưa thỏa đáng nên gia đình ông chưa chấp nhận và đang khiếu kiện tranh chấp quyền sử dụng đất.

Cũng theo ông Thảo, khi phát hiện rừng tràm bị chặt, ông đến gặp đại diện Tổng công ty Tín Nghĩa để hỏi.

Tuy nhiên, đại diện Tổng công ty Tín Nghĩa cho rằng khu đất đó đã được giao công ty giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

“Họ nói đất đã giao cho công ty giải phóng mặt bằng, nếu sai thì ra xã, ra huyện làm việc, họ chịu trách nhiệm. Hiện gia đình tôi vẫn chưa nhận được đền bù, làm như vậy là không đúng”, ông Thảo bức xúc.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trước khi san ủi mặt bằng, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có văn bản xin ý kiến UBND huyện Long Thành được san ủi vào cuối tháng 4-2017, trong đó có khu đất của ông Thảo. Tuy nhiên huyện đã yêu cầu dừng lại.

“Bước đầu kiểm tra thì công ty Tín Nghĩa san ủi đất, giải phóng mặt bằng trên phần đất ông Thảo huyện không được biết” - một vị lãnh đạo huyện nói.

H.MI - A LỘC