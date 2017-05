Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ an ninh bệnh viện

TTO - Đây là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an ngày 15-5.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hôm 7-4 vừa qua hai Bộ đã tổ chức hội nghị về tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh bệnh viện, tuy nhiên tính từ 8-4 đến nay đã xảy ra nhiều vụ việc mất an ninh nghiêm trọng tại bệnh viện.

Trong đó có vụ một nhóm thanh niên mang dao, mã tấu, tuýp sắt vào đánh bị thương một bệnh nhân và một nhân viên y tế ở Bệnh viện đa khoa Cái Nước, Cà Mau; côn đồ xông vào bệnh viện chém đứt khí quản một bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội hay một nhóm thanh niên mang dao vào đe dọa, dùng súng cao su tự chế bắn thủng kính ô tô đậu ở cổng Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ…

Bộ trưởng Y tế đề nghị Bộ Công an thiết lập mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho các bệnh viện và điểm nóng hay xảy ra mất an ninh trật tự tại bệnh viện.

Đồng thời đề nghị ngành công an cắt cử cán bộ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại các bệnh viện, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sử dụng trang thiết bị kỹ thuật bảo vệ an ninh và phản ứng nhanh khi có các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại bệnh viện và cơ sở y tế.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số vụ hành hung, gây rối, gây mất an ninh trật tự xảy ra từ đầu năm 2017 này là nhiều nhất tính từ năm 2012 đến nay.

LAN ANH