Kênh xáng Tân An bị 'hà bá' ăn sâu vào bờ từ 5-13m

TTO - Theo báo cáo mới nhất từ thị xã Tân Châu, An Giang, tình hình sạt lở hai bên bờ kênh xáng Tân An ăn sâu vào bờ từ 5-13m ở hai bờ khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Hà báo nuốt nhà dân ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang - Ảnh: Bửu Đấu

Ông Lê Bảo Chính - Phó Phòng TN-MT thị xã Tân Châu cho biết vụ sạt lở mới nhất xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 12-5 tại ấp Long Hiệp, xã Long An với chiều dài 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 5m.

Dù không thiệt hại về người nhưng đã làm 2 hộ dân và 1 kho nước mắm phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước đó, vào các ngày 4, ngày 6 và ngày 7-5 đã xảy ra 3 vụ sạt lở ở hai bên bờ kênh xáng ở Phường Long Châu và hai xã Tân An, Long An làm 14 hộ dân và 9 bồn nuôi lương của người dân phải di dời khẩn cấp. Tổng chiều dài đoạn sạt lở trên 130m ở hai bên bờ kênh. Có nơi sạt lở đã ăn sâu vào bờ 5-13m khiến người dân bàng hoàng vì sạt lở tấn công.

“Địa phương đã kiến nghị tỉnh sớm xây dựng thêm khu dân cư cho khoảng 300 hộ dân hai bên bờ kênh xáng này vào ở nhằm phòng ngừa cả đoạn 1,5km bờ kênh sáng sẽ tiếp tục bị sạt lở trong thời gian tới. Hiện tại khu vực này đang được cảnh báo sẽ tiếp tục xói lở ăn sâu vào bờ khoảng 2-3m nữa nên rất nguy hiểm” - ông Chính nói.

Bờ kênh mới Cỏ Lau (An Phú) bất ngờ nứt nẻ và đổ sụp nhà dân xuống nên người dân phải tháo nhà bỏ chạy - Ảnh: Bửu Đấu

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 14-5, ông Lâm Quang Thi - phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh vừa đến hỗ trợ cho 6 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, mỗi hộ 20 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo” trao mỗi hộ 5 triệu đồng; hỗ trợ 10 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở ở hai xã Tân An và Long An, thị xã Tân Châu mỗi hộ 10 triệu đồng và yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát lại các khu dân cư để bố trí dân vào ở ổn định trước mắt.

“Hiện trường vụ sạt lở tại An Phú và Tân Châu đang được lực lượng chức năng phong tỏa và bảo vệ 24/24 cấm người qua lại khu vực này. Hai điểm này sẽ không làm bờ kè mà sẽ di dân đi nơi khác an toàn hơn. Vì khu vực này nền đất yếu và vách thẳng đứng nếu làm kè sẽ tốn khá nhiều kinh phí trong khi hiệu quả mang lại thì ít hơn” - ông Thi nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vụ sạt lở xảy ra vào 15 giờ ngày 8-5, tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu đã làm 6 căn nhà sụp xuống kênh mới Cỏ Lau và 2 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp. Hiện, có 18 căn nhà trên đoạn đường dài khoảng 80m bị sạt lở đang được chính quyền địa phương tích cực tìm giải pháp bảo vệ.

BỬU ĐẤU