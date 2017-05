Xe kéo lê thi thể 50km trên đường, tài xế không biết?

TTO - Bước đầu Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã xác định được vết tích trên chiếc xe có dính phần cơ, da và đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Chiếc xe kéo lê thi thể nạn nhân - Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Ngày 13-5, đại tá Phạm Văn Ngót - trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre cho biết đã có thông tin sơ bộ về vụ việc người dân phát hiện một xác chết biến dạng bên đường.

Đại tá Ngót cũng phủ nhận những lời đồn đoán về một vụ giết người dã man.

Theo đó, rạng sáng 11-5, người đi đường phát hiện một xác chết biến dạng, trên người không có quần áo nằm bên đường Nguyễn Thị Định, khu vực gần đường vào bãi rác thuộc xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Những lời đồn đoán về một vụ giết người dã man đã nhanh chóng lan rộng gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh sơ bộ, được biết nạn nhân là Trần Thanh Hoài, 32 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Anh Hoài là công nhân Xí nghiệp chế biến thủy sản tại ấp An Thuận, An Thủy, Ba Tri.

Qua xác minh nhiều nguồn tin, sau khi rời ca trực vào sáng 10-5, Hoài đã chạy xe máy đi nhậu tại nhiều điểm khác nhau. Đến 22h30 cùng ngày, Hoài và một người bạn rời quán nhậu ra về bằng xe máy.

Khi chạy đến khu vực ngã tư Làng Mới, xã An Ngãi Trung (tỉnh lộ 885), do phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông nên Hoài dừng lại, người bạn tự đi bộ về nhà còn Hoài đậu xe sát đường rồi nằm ngủ trên đường.

Cùng lúc đó, ông Phạm Văn Dưỡng, 53 tuổi, thường trú ở xã An Thủy, Ba Tri lái xe 7 chỗ chở Bùi Văn Hưng, 43 tuổi (chủ xe) theo hướng từ Giồng Trôm về Ba Tri đã cán qua người Hoài.

Do hoảng loạn nên ông Dưỡng điều khiển xe theo hướng về Ba Tri mà không hay biết Hoài bị vướng vào gầm xe.

Sau khi chạy được khoảng 50km đi qua các huyện Bình Đại, Châu Thành, đến đoạn đường Nguyễn Thị Định, trong lúc quay đầu xe đã làm rớt lại thi thể của Hoài.

Theo lời khai của ông Dưỡng, cả 2 người không hay biết nạn nhân bị vướng vào gầm xe. Sau đó Hưng thay ông Dưỡng lái xe về nhà ngủ. Đến sáng 12-5, ông Dưỡng và Hưng đến cơ quan công an trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn liên quan cái chết của Hoài.

Theo đại tá Phạm Văn Ngót, bước đầu Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã xác định được vết tích trên chiếc xe có dính phần cơ, da và đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Nhưng vì sao nạn nhân vướng vào gầm xe và kéo lê hàng chục km trên đường mà tài xế vẫn không hay biết, đại tá Ngót cho biết nạn nhân thời điểm bị xe cán cởi trần, qua các vết tích để lại cho thấy cánh tay nạn nhân bị kẹp vào khoảng hở giữa bô và gầm xe.

Do qua ngày hôm sau tài xế mới ra đầu thú nên không thể xác định được có nồng độ cồn hay không.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

QUANG DUY - MẬU TRƯỜNG