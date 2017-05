​Rà soát, truy thu tiền đã cấp cho thương binh giả

Thu nhập cao nên lao động bỏ trốn ở lại Hàn Quốc Cũng trong buổi làm việc, ông Nguyễn Bằng Toàn cho biết Nghệ An là một trong các tỉnh có số lao động hết thời hạn nhưng vẫn trốn ở lại để làm việc, nhiều nhất là thị trường lao động ở Hàn Quốc, có thời điểm tỉ lệ lao động trốn ở lại chiếm 57%. “Tình trạng này kéo theo hệ lụy cho những người lao động khác muốn đi làm việc ở Hàn Quốc. Năm 2016, Nghệ An có 1.400 lao động trúng tuyển qua Hàn Quốc làm việc nhưng vẫn không đi được vì bị tạm dừng”, ông Toàn trăn trở. Được biết, trong hợp tác xuất khẩu lao động, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 7.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Bình quân hàng năm có từ 500-700 người lao động của tỉnh này được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn. “Năm 2016, Nghệ An đã đưa được gần 13.000 lao động đi xuất khẩu lao động tuy nhiên vẫn có trường hợp công ty xuất khẩu lao động về cơ sở tuyển chọn lao động, không thông qua Sở gây khó khăn trong quản lý, người lao động có thể bị lừa đảo”, ông Toàn thông tin. * Tính đến ngày 30-4, toàn tỉnh Nghệ An đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 77.000 đối tượng người có công với số tiền chi trả gần 115 tỉ đồng/tháng. Hiện nay, Nghệ An còn 209 trường hợp thờ cúng liệt sĩ chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công do thất lạc hồ sơ, không có hồ sơ gốc, ngoài ra Nghệ An đang giải quyết 42 hồ sơ người có công còn tồn đọng.