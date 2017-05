​Làm rõ clip dân bị đánh, người mặc đồ công an đứng nhìn

TTO - Ngày 11-5, công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã yêu cầu lực lượng điều tra làm rõ vụ ông Phạm Thái Dương bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng có sự chứng kiến của một người mặc quân phục công an.

Sau bị đánh, Phạm Thái Dương vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện

Ông Phạm Thái Dương ngụ khu phố 3, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, clip nội dung trên đang được phát tán trên mạng.

Hai clip dài khoảng 2 phút ghi lại từ camera hành trình quay cảnh một nhóm người lao vào đánh một thanh niên ở một con hẻm tại P. Long Bình Tân.

Người bị đánh là Phạm Thái Dương lên facebook xác nhận sự việc này và cho hay bị những người ở một đám tang, trong đó có cả công an tham gia đánh anh đến nhập viện.

Clip trên mạng xã hội do anh Dương đăng tải

Anh Nguyễn Thanh Tùng - một người nhà của anh Dương chứng kiến sự việc từ đầu - cho biết: “Khi anh Dương lái xe vào hẻm, ngang qua đám tang không dám bóp còi. Khi đó có hai người đứng giữa đường khiến xe không qua được.

Anh Dương xuống xe thì xảy ra cự cãi với hai thanh niên đang đi dự đám ma. Khi đó một thanh niên có biểu hiện say xỉn đã đạp vào hông xe ô tô khiến hai bên xô xát. Lúc này một nhóm người trong đám ma nhào ra đánh anh Dương”.

Theo anh Tùng, điều khiển gia đình bức xúc thêm lúc anh Dương bị đánh có một cảnh sát mặc quân phục công an đến dự đám tang chứng kiến cũng không vào can ngăn mà đứng nhìn, quay đi. Vì vậy, cả nhóm đánh khiến anh Dương bị cháy máu mũi phải đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ về việc này, đại diện công an P. Long Bình Tân xác nhận:

“Bước đầu, hình ảnh trong clip cho thấy có anh Hoàng (trung úy Phạm Hữu Hoàng - PV) là người có tang gia và một người mặc quân phục công an làm ở phường khác đến dự đám tang liên đới đến vụ việc đánh anh Dương”.

Công an P. Long Bình Tân cũng cho biết, theo tường trình ban đầu, anh Hoàng cho hay đi từ đám tang đi ra mua thuốc lá. Lúc đó, Hoàng thấy anh Dương cự cãi và cầm gậy từ trong xe ô tô chạy ra nên đã đánh anh Dương.

“Riêng người mặc quân phục không phải công an phường và công an TP. Biên Hòa đang điều tra nên chúng tôi không có ý kiến” vị đại diện công an P. Long Bình Tân nói.

H.M