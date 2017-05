Du khách Mỹ chết ở nhà trọ nghi tự tử

Ngày 10-5, đại tá Đinh Xuân Nghĩ - trưởng Công an TP Hội An cho biết cơ quan công an đang điều tra việc một du khách người Mỹ chết tại một nhà trọ ở phường Cẩm Châu, TP Hội An.

Người này được xác định là một thanh niên 31 tuổi, quốc tịch Mỹ, chưa rõ tên.

Trước đó người dân nghe mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trong căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tông, phường Cẩm Châu nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó Công an TP Hội An kiểm tra và phát hiện thi thể nam thanh niên người nước ngoài đang trong thời kỳ phân hủy.

Theo cơ quan công an, qua xác minh ban đầu, du khách này có để lại thư tuyệt mệnh trong ngôi nhà và nhờ chủ nhà chuyển giúp người thân ở Mỹ.

LÊ TRUNG