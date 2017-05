​Thu hồi 1,5 tỉ đồng sai phạm xây dựng tại thị xã Kiến Tường

TTO - Thanh tra tỉnh Long An vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thực hiện đầu tư xây dựng tại UBND thị xã Kiến Tường, Long An năm 2015-2016.

Kết quả cho thấy có đến 8 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường làm chủ đầu tư có dự toán sai so với yêu cầu thiết kế, thẩm tra, thẩm định, giao thầu, nghiệm thu nhưng khi quyết toán không phát hiện dẫn đến phê duyệt quyết toán cao hơn so với thực tế thi công số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

Trong đó, có 2 công trình sai lớn như công trình làm nền và bê tông lộ Ông Nhan Đông sai phạm hơn 327 triệu đồng (tỉ lệ sai phạm 18,91%), công trình Trường tiểu học phường 3 sai phạm hơn 310 triệu đồng (tỉ lệ sai phạm 9,59%).

Qua đó, Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị UBND thị xã Kiến Tường, Long An tổ chức chỉ đạo kiểm điểm và có trách nhiệm xử lý hành chính đối với giám đốc và cán bộ giám sát Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường vì đã có sai sót trong quá trình quản lý, giám sát công trình dẫn đến nghiệm thu, quyết toán sai.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Long An cũng đã ra các quyết định thu hồi số tiền sai phạm trên đối với các đơn vị liên quan.

SƠN LÂM