Sẽ sớm khai thác bay trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square

Cục Hàng không cho biết sáng 5-5 đã chủ trì phối hợp với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thành công hoạt động bay kiểm tra bãi cất hạ cánh trực thăng trên tòa nhà Thời Đại (Times Square - TSQ) tại TP Hồ Chí Minh.

Mục đích chuyến bay nhằm kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi cất hạ cánh trực thăng, thông số đường bay, phương thức bay khi trực thăng hạ, cất cánh tại bãi cất hạ cánh TSQ để làm cơ sở, hoàn thiện xây dựng phương thức hoạt động bay.

Máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam thực hiện chuyến bay là loại EC155B1 hiện đại, số hiệu VN 8602 do Nhà máy Airbus Helicopter sản xuất. Tổ lái chuyến bay này là phi công có nhiều kinh nghiệm kiêm lãnh đạo của Công ty Trực thăng miền Nam.

Máy bay cất cánh tại sân bay Vũng Tàu lúc 8h ngày 5-5. Sau khi bay 2 vòng tại sân bay Vũng Tàu, máy bay đã bay đến TP Hồ Chí Minh và đến bãi TSQ lúc 8h30, tiếp cận hạ cánh, cất cánh 4 lần tại bãi TSQ. Sau khi bay kiểm tra xong, máy bay cất cánh từ bãi TSQ lúc 9h02 về sân bay Vũng Tàu.

Cục Hàng không cho biết trên cơ sở báo cáo kết quả bay của các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án khai thác và quản lý hoạt động bay; tổ chức ký các văn bản phối hợp hiệp đồng liên quan tạo cơ sở cho việc sớm tổ chức khai thác chính thức bay thương mại, phục vụ hàng không chung và an sinh xã hội theo cấp phép bay của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh quốc phòng.

THÀNH NAM