Không xử lý hình sự nam y sĩ bị tố hiếp dâm bệnh nhân

Bệnh viện quận Thủ Đức - Ảnh: Tự Sang

Sáng 9-5, trung tá Lương Văn Dy, đội trưởng Đội điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết công an quận chỉ mời làm việc và chưa tạm giữ đối với nam y sĩ N.Đ.L (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) - người trước đó bị tố cáo về hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân.

Theo công an quận Thủ Đức, ngày 6-5, N.Đ.L. - kỹ thuật viên tiểu phẫu của Bệnh viện Quận Thủ Đức trực tiếp mổ bàn chân bị vết đâm nhiễm trùng cho nữ bệnh nhân N. Sau mổ, nam y sĩ hẹn N. trưa 7-5 đến thay băng. Tuy nhiên do N. bận việc nên hẹn thay băng tối 7-5.

Khoảng 20h30 ngày 7-5, bệnh nhân này đến Bệnh viện quận Thủ Đức thay băng vết mổ. Nữ bệnh nhân vào phòng tiểu phẫu Khoa chấn thương chỉnh hình để nam y sĩ thay băng vết mổ. Thay băng xong, cả hai ngồi trò chuyện hơn 15 phút.

Lúc này, nam y sĩ choàng tay qua vai nhưng bị nữ bệnh nhân đẩy ra và nói: “em đi về đây”. Bất ngờ, nam y sĩ ẵm nữ bệnh nhân lên giường bệnh trong phòng tiểu phẫu, cố gắng cởi quần áo nữ bệnh nhân nhưng bị nữ bệnh nhân giữ chặt.

Nữ bệnh nhân vùng vẫy, cắn trúng tay và lấy chìa khóa xe đâm trúng ngực nam y sĩ. Khi nghe nữ bệnh nhân kêu than bị đè khó thở, nam y sĩ đã buông ra. Lúc này nữ bệnh nhân bỏ ra ngoài và trình báo sự việc với công an.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức đã mời nam y sĩ làm rõ vụ việc. Tuy nhiên chiều 8-5, khi công an mời lên làm việc thì nữ bệnh nhân lại làm đơn bãi nại, đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự nam y sĩ. Khi công an hỏi lý do, nữ bệnh nhân cho rằng mình không bị xâm hại.

Do có đơn bãi nại của nữ bệnh nhân cùng những dấu hiệu vi phạm ban đầu chưa đủ cơ sở cấu thành tội hiếp dâm, công an quận Thủ Đức tiếp tục làm rõ theo hướng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và đề nghị Bệnh viện quận Thủ Đức xử lý cán bộ của mình theo quy định.

SƠN BÌNH