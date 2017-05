Cát tặc "cạp" cát bất kể ngày đêm 

Siết chặt quản lý khai thác cát Tối 6-5, ông Lê Văn Nưng - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết sau khi Thủ tướng chỉ đạo không cấp phép mới khai thác cát và siết chặt quản lý khai thác khoáng sản cát sông, lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt các ngành chuyên môn rà soát việc khai thác trên các sông hiện nay. “Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường phải rà soát các mỏ cát đang khai thác hiện nay, về giờ giấc phải tuân thủ chỉ được khai thác từ 6h sáng và kết thúc trước 18h hằng ngày, không được khai thác ban đêm, không khai thác ngoài phạm vi cấp phép” - ông Nưng nói. Trong khi đó, ông Roãn Ngọc Chiến, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho hay riêng việc khai thác cát tỉnh đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Tại TP Cần Thơ, đại tá Trần Thanh Chàng - trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ - cho biết ban giám đốc Công an TP có triển khai nhanh chóng chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường kiểm tra, phòng chống “cát tặc”. Theo ông Nguyễn Văn Chinh - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Bến Tre, hơn 1 tháng qua tình trạng khai thác cát giảm so với trước đây, tuy nhiên lại nảy sinh khan hiếm cát. M.TRƯỜNG - H.NGUYỄN - B.ĐẤU