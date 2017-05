Xe tải nát bét sau va chạm với xe đầu kéo, hai người chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Q.GIANG

Theo thông tin ban đầu, lúc 4h10, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đi từ Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra Quốc lộ 51 đã va chạm với xe tải chạy theo hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu.

Xe đầu kéo do tài xế Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) điều khiển. Xe tải do anh Nguyễn Thảo Tuân (23 tuổi, trú tại Tân An, Long An) cầm lái.

Vụ va chạm làm tài xế xe tải và anh Lê Văn Nghĩa (25 tuổi, trú Ba Tri, Bến Tre) là phụ xe tải - chết tại chỗ. Phần cabin xe tải bị tông nát vụn, biến dạng hoàn toàn.

Đầu xe tải nát bét sau tai nạn - Ảnh: Q.GIANG

Đ.HÀ - Q.GIANG