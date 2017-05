“Hà bá” lại “nuốt” nhà, đường tại An Giang và Hậu Giang

TTO - Ông Nguyễn Văn Tâm, phó chủ tịch UBND xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang cho biết vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông làm một nhà dân đổ xuống sông Hậu.

Lát sau ngôi nhà ông Quới đã từ từ chìm xuống sông - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, khoảng 9h sáng 5-5, tại khu vực đuôi cồn An Thạnh thuộc tổ 21, ấp An Thạnh, xã Hòa An đã xảy ra sạt lở một đoạn dài gần 30m, sâu hơn 10m làm nhà bán cà phê của ông Trần Quới Thiên chìm xuống sông, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Theo ông Tâm, trước đó ông Quới đang tiến hành đổ bê tông xung quanh nhà và bơm cát vào để láng xi măng khu vực quán cà phê để buôn bán thì xảy ra sạt lở làm cả nhà rơi xuống sông.

“Khu vực này gần nhà máy xay xát và có nhiều ghe tàu qua lại nên dễ gây ra sạt lở. Cũng may là toàn bộ tài sản và bàn ghế bán quán của ông đã được lực lượng công an, quân sự xã di chuyển ra khỏi nhà vào trước đó nên cũng không thiệt hại nặng” - ông Tâm nói

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Trung Lập, chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, đến nay toàn huyện đã xảy ra sạt lở tại 3 xã: Mỹ Hội Đông, Kiến Thành và Hòa An. Khu vực sạt lở tại xã Hòa An nằm trong phạm vi cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, nên ngay từ đầu năm chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân, nên bà con đã di dời tài sản ra khỏi khu vực.

Còn tại Hậu Giang, khoảng 9h sáng 5-5, sông Ba Láng thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A cũng xảy ra vụ sạt lở đoạn lộ rộng 3,5m, dài khoảng 50m. Vụ sạt lở đã làm cây cối và hàng rào trước nhà dân đã đổ sụp xuống sông. 1 trụ điện trung thế cũng bị ngã làm mất điện khu vực này.

Được biết, đoạn lộ này vừa mới hoàn thành việc gia cố đá cặp bờ sông để chống sạt lỡ.

Vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng đến 2 hộ dân, thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Hiện tại, chính quyền địa đã rào chắn hai đầu lộ, mở tạm đường khác để nhân dân đi lại.

Hiện trường vụ sạt lở tại kênh Ba Láng (Hậu Giang) - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

BỬU ĐẤU - HẠNH NGUYỄN