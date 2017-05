Thái Bình không dùng ngân sách xây tháp 300 tỉ

Phối cảnh dự kiến tháp Thái Bình

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ chiều 4-5, ông Lại Văn Hoàn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình xác nhận, tỉnh đang huy động nguồn vốn xã hội hoá để xây dựng tháp Thái Bình với chi phí dự kiến là 288 tỉ đồng.

“Tất cả vốn xây dựng tháp Thái Bình sẽ được huy động từ nguồn xã hội hoá. Hiện tỉnh đang trong quá trình thiết kế và chuẩn bị các thủ tục xây dựng tháp theo quy định. Đây là công trình mang tính điểm nhấn về cảnh quan của tỉnh, sau khi hoàn thành có thể đưa vào khai thác du lịch, thương mại, tạo điểm nhấn về kiến trúc”, ông Hoàn cho biết.

Trả lời câu hỏi có cần thiết xây dựng tháp Thái Bình với số tiền lớn như vậy khi tỉnh còn chưa có thu nhập cao so với nhiều địa phương khác, ông Hoàn cho rằng: “Ở Thái Bình, các doanh nghiệp, những người con xa quê luôn ủng hộ lớn về an sinh xã hội cho người dân. Khi xây dựng một công trình mang nét đặc trưng của tỉnh, nhiều cá nhân, tổ chức sẽ tiếp tục ủng hộ. Chứ tỉnh không dùng nguồn ngân sách an sinh xã hội để làm tháp”.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, tháp được xây dựng trong khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình), kết nối với quảng trường Thái Bình và khu tượng đài Bác Hồ với nông dân, tạo thành quần thể kiến trúc mang tính biểu tượng của tỉnh, đồng thời là điểm du lịch, thương mại, dịch vụ…

Tháp Thái Bình dự kiến cao 121 mét, có 25 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 13.000 m2, thời gian sử dụng khoảng 300 năm.

Theo tính toán của tỉnh, sau khi hoàn thành, tầng 1 đến 7 của tháp sẽ là khu dịch vụ thương mại; tầng 8 đến 12 là không gian triển lãm; tầng 13 đến 19 là không gian dịch vụ, văn hoá, du lịch; tầng 20 là khu kỹ thuật; tầng 21-22 là tháp chuông thông tầng và không gian quan sát; tầng 23 đến 25 để trưng bày không gian văn hoá, du lịch.

Công trình đã được động thổ ngày 8-4 vừa rồi.

