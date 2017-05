​Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ

TTO - Đường dây cờ bạc do một phụ nữ cầm đầu với số tiền đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an và lực lượng chức năng triệt phá ngày 4-5.

Lực lượng chức năng đang khám xét trụ sở Công ty của Khéo - Ảnh: C.T.V.

Thông tin từ C50 cho biết đơn vị này vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh An Giang, Hà Nội, TP.HCM bắt giữ Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê An Giang, phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech - Q.7, TP.HCM) và một số đối tượng có liên quan

Theo C50, qua các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin riêng, đơn vị đã phát hiện đường dây cờ bạc quy mô cực lớn. Điều tra ban đầu xác định số tiền giao dịch, đánh bạc lên tới hàng ngàn tỉ đồng qua trang web ibet789…

Sau một thời gian dài theo dõi, C50 và lực lượng chức năng xác định Khéo là người trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc với nhiều hình thức, từ cá độ bóng đá, các môn thể thao tới xổ số trực tuyến… mà máy chủ, công ty mẹ đặt tại nước ngoài.

Thông qua công ty Asian Livetech, Khéo tổ chức mạng lưới cộng tác viên trên cả nước để chào mời, chiêu dụ các con bạc tham gia đường dây đánh bạc qua trang web.

Từ đêm 3-5 đến sáng 4-5, lực lượng phối hợp đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng có liên quan ở nhiều địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được C50 phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra.

GIA MINH