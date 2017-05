Lợi dụng nghỉ lễ, khai thác cát trái phép, 8 tàu bị bắt

TTO - Chiều 3-5, bà Vũ Thị Hương - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết Công an huyện đang tạm giữ 8 tàu hút cát trái phép dịp lễ 30-4 và 1-5 để hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã bị Công an huyện Vĩnh Lộc bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo đó, dịp lễ vừa qua, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các xã ven sông Mã tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc sông Mã phát hiện, bắt giữ 8 tàu đang khai thác cát trái phép thuộc địa bàn giáp ranh các xã Vĩnh Khang, Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc) và xã Yên Thái (huyện Yên Định).

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, cả 8 tàu khai thác cát trái phép đều không có đăng ký, đăng kiểm, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy (đều trú tại huyện Vĩnh Lộc và Yên Định) không có bằng máy trưởng, người điều khiển không có chứng chỉ theo quy định.

Làm việc với cơ quan công an, các chủ tàu khai nhận đã lợi dụng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tăng cường hút cát trái phép cả ngày lẫn đêm để bán ra thị trường vì nghĩ các lực lượng chức năng không làm việc.

“Hiện Công an huyện Vĩnh Lộc đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, thường xuyên có mặt trên sông Mã để xử lý nghiêm các chủ phương tiện, điểm khai thác, tập kết cát trái phép trên địa bàn” - bà Hương cho biết.

Công an huyện Vĩnh Lộc lập biên bản vụ tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

HÀ ĐỒNG