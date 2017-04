“Chồng xác” xe sang nhập lậu lên xe nát

Không sợ bị “vịn” Sau một thời gian dài đeo bám, nhập vai dân chơi xe lậu, chúng tôi có được thông tin của một chuyên gia “thổi” hồ sơ cho những chiếc xe “chồng xác”, người này tên N., ngụ tại TP.HCM. Theo lời giới thiệu của các “lái” xe chuyên nghiệp, N. có thể “hô biến” những chiếc xe nhập lậu, xe gian, bị trộm cắp ở nước ngoài được thoải mái lưu thông mà không sợ ai “vịn”. “Tôi đố ai phát hiện ra những chiếc xe đã qua tay N. là xe “chồng xác”, vì biển số xe là biển số thật, do công an cấp, tem kiểm định an toàn, tem nộp phí đường bộ hoàn toàn là thật. Nếu dùng hệ thống máy tính để truy cập thì hệ thống dữ liệu cũng thể hiện thông tin về xe đầy đủ, chính xác từ chủng loại, số khung, số máy, không sai một li. Chỉ trừ khi có tai nạn xảy ra. Mà khi đó thì… trời kêu ai nấy dạ” - H., một “lái” xe trên đường An Dương Vương (Q.5), tuyên bố chắc nịch. Theo H., những chiếc xe này hầu hết được đục lại số khung, số máy với kỹ thuật mà dân nhà nghề và ngay cả khi dùng phương pháp siêu âm cũng không phát hiện ra. Hệ thống định vị của chiếc xe thì được vô hiệu hóa từ ở nước ngoài. Theo một “lái” chuyên nghề buôn bán xe nhập khẩu đã qua sử dụng, hầu hết những xe sang đều được nhập lậu từ Lào và Campuchia với giá rất rẻ, chỉ chừng vài chục ngàn USD.