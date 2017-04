Nóng hầm hập trong những ngày lễ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã nhận định như vậy về tình hình thời tiết từ ngày 30-4 đến 2-5.

Tại TP.HCM sáng 29-4 đã có mưa, lượng mưa lớn nhất đo được 41mm (tại Tân Bình) đã gây ngập nhẹ một số khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đình Quyết - phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tình trạng mưa dông chỉ xảy ra một số khu vực vào chiều và đêm, ban ngày thời tiết tại Nam bộ vẫn nắng nóng. Nhiệt độ khoảng 24-35oC, một số nơi có thể trên 36oC.

Khu vực Trung bộ được xem là nơi có nắng nóng nhất, nhiệt độ có nơi trên 38oC. Cụ thể, nhiệt độ vùng núi phía tây 23-35oC, có nơi trên 36oC.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-36oC, có nơi trên 37oC sau đó tăng lên có thể trên 38oC.

Trong khi đó tại Bắc Bộ thời tiết ngày 30-4 ban ngày trời nắng, phía tây có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ 21-34oC, phía tây có nơi trên 35oC, sau đó nhiệt độ nhích lên trên 36oC.

QUANG KHẢI